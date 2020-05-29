勞動部：歡迎香港專業人才來台 檢討僑外生留台員額限制

中共全國人大會議通過港版國安法，行政院長蘇貞昌指示，因應香港人才和資金出走，台灣要做好準備。勞動部常務次長林三貴今（29）日表示，歡迎香港專業人才來台，若有實際需求，將檢討、進一步鬆綁目前僑外生留台工作2,500名員額之限制。

勞動部主管外籍白領入士來台工作相關規法及管理。港澳專業人士來台工作，目前主要有兩個管道。第一個管道是循一般外國專業人士來台工作相關規則，只要符合學經歷及專業能力之規定，且雇主僱用薪資不低於47,971元，雇主也要符合相關資格，由雇主提出申請工作許可，若核可，可在台工作3年，到期可再展延。

第二管道是循「僑外生留台工作評點新制」，該制度不再單以聘僱薪資作為資格要求，而係改以學經歷、薪資水準、特殊專長、語言能力、成長經驗及配合政府產業發展政策等8項目進行評點，其中薪資不得低於31,520元，經評點後累計點數超過70點者，即符合資格。

林三貴表示，港澳地區人士要來台工作，主要是依據現行《就業服務法》規定，只要符合學經歷、專業入才規定，並且有台灣僱主願意僱用，都可以向勞動部申請工作許可。

他進一步表示，港澳地區人士來台工作，主要會是專業人士，台灣抱持歡迎態度，相關規定也很開放，惟要找到台灣僱主僱用。

針對「僑外生留台工作評點新制」，林三貴表示，目前限定一年員額為2,500人，但這幾年都沒有用滿員額，都只接近2,000名僑生或外國留學生願意留台工作。如果未來有更多港生有意願留台工作，勞動部也會檢討、進一步開放員額限制。