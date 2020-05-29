台研發經費GDP占比首超日 躍居世界第三

台灣面臨中美貿易戰、新冠肺炎疫情的接連衝擊，在研發投資上卻仍出現值得驕傲的成績。經濟部統計處指出，我國研發經費呈逐年成長趨勢，且2018年占GDP比率為3.36%，占比為世界第3，首度超越日本。不過，統計處也點出台灣研發領域有「過度集中」趨勢。

統計處表示，2018年我國研發經費6160億元，年增7.2%，是2009年的1.9倍，在主要國家中，僅次於中國的3倍與南韓的2.1倍。同時，我國2018年研發經費占GDP比率為3.36%，居世界第3，首度超越日本3.26%，也高於美國2.83%、中國2.19%，世界前兩名則是以色列4.94%、南韓4.53%。

統計處觀察，我國企業研發投入逐年增加，占總研發經費80.3%；產業集中度高，集中在電腦電子及光學產品業，占73.6%；南韓也以該業別最高；日本則以汽車業研發投入居首位。

我國受理發明專利申請件數也呈成長趨勢，統計處指出，2019年我國受理發明專利申請件數年增1.8%，連續3年成長，其中本國申請人占將近4成，外國人以日本居首，以下依序為美國、中國大陸、南韓。另外，台灣在世界智慧財產權組織（WIPO）發明專利占比，於「半導體」、「光學」兩領域名列前茅，顯示技術則有相對優勢。

統計處表示，近年主要國家研發支出皆呈增加趨勢，顯示各國都致力強化自身研發創新能量。我國研發集中在電子產業，發明專利以布局半導體領域居首，顯示研發投入「過於集中」，傳統產業及服務業就有待提升。