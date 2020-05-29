和發產業園區服務中心啟用 韓國瑜：提供溫暖貼心服務

高雄市府開發的「和發產業園區」工業用地去年8月完售，提供1萬816個就業機會，投資金額比原目標增加一倍以上，服務中心今天下午揭牌啟用。高雄市長韓國瑜以大陸江蘇昆山為例，承諾市府團隊提供溫暖與貼心服務，定會與廠商並肩作戰，不會高高在上。

高市府依「產業創新條例」設置和發產業園區，以低汙染及低排放產業為主。市府經發局長符和中指出，和發園區總面積136.13公頃，104年12月動工，去年8月產一工業用地全部完售，進駐廠商86家、員工總數1萬816人，投資金額548億元（原預估175億元），年營業額972億元。

「和發產業園區」廠商陸續進駐，服務中心今天啟用，韓國瑜與合發土地開發公司董事長鄒宏碁等人揭牌。服務中心主任李玉文指出，服務中心是地上3層樓綠建築，除提供廠商與洽公民眾服務，金融機構、郵局、店舖、餐廳等商業機能陸續啟用，1樓是展示中心、2樓是辦公室、學術研發與青創基地。

韓國瑜談及新冠肺炎改變世界，美國失業人口3千多萬人，這個數字令人觸目心驚，由衷感謝廠商投資高雄。