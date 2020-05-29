3個策略 幫你疫情後仍準時退休

新冠肺炎大流行讓很多人的退休基金大縮水，失業的人更無法按時繼續挹注自己的退休金帳戶，如何不讓病疫迫使你延後退休，專家建議如下三策略。

1.不要動用現有的退休存款

雖然國會通過的紓困法案准你在59.5歲之前支用個人及雇主補貼的退休金存款最多10萬，不用支付10%的罰款，但還是要設法不動這筆錢，找其他的辦法熬過房貸、車貸、水電瓦斯帳單等壓力，因為如果你這段時間失業，可以要求相關公司延後支付這些費用。

在股市接近谷底時候動用退休基金，不但損失難以「復興」，還會使你老年時，手頭更拮据，弄成非延後退休不可。

2.繼續挹注款項到退休基金

如果你目前失業，靠失業補助金生活，要挹注退休基金當然很困難，但如果還有收入，支付所有必要開銷後，把餘款存到退休基金帳戶，還是值得。

因為你存進去越多，你今年的稅就越低。而且目前有很多股票價格偏低，可以趁便宜買進，放入你的退休基金。此外，繼續加碼退休基金，會讓你更有信心可以「準時」退休。

3.非要借錢也要避免高利貸

未來幾周到幾個月，如果你非借錢不可，記住，雖然信用卡債最容易取得，卻也是最高利率的貸款，以後，光償清卡債，就可能讓你無法繼續挹注退休基金。

還不如拿房子去申請淨值貸款，利息較低。即使沒有房子抵押，到銀行去，秀你的信用紀錄，也可借到利率低於信用卡的個人貸款。

總之，很多人的退休計畫也許被這波疫情打亂，甚至被迫延後退休，只要記住以上三招，並且認真、耐心的實行，很可能你仍可如期退休。