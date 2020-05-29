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勞動部穩定青年就業祭出66億 一次看懂誰可獲得補助？

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文華東方延後資遣日期 勞動局：勞資協商沒共識仍開罰

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
台北文華東方酒店傳6月7日將大量解雇員工212人，因未提前60天通報政府恐違法受罰，北市勞動局長陳信瑜（中）今指出，文華東方今早勞資協商，有意將資遣日期延後到6月27日。記者翁浩然／攝影
台北文華東方酒店傳6月7日將大量解雇員工212人，因未提前60天通報政府恐違法受罰，北市勞動局長陳信瑜（中）今指出，文華東方今早勞資協商，有意將資遣日期延後到6月27日。記者翁浩然／攝影

台北文華東方酒店傳6月7日將大量解雇員工212人，因未提前60天通報政府恐違法受罰，北市勞動局今指出，文華東方今早勞資協商，有意將資遣日期延後到6月27日，市府昨已發文要求文華東方6月5日前須補齊解僱計畫書，若後續6月27日大量解雇前，勞資協商沒共識，仍會依大量解僱勞工保護法開罰10到50萬元。

勞動局長陳信瑜表示，此次文華東方酒店解雇名單中，以負責廚務工作的員工人數占多數共62人，主管部分則以擔任接待、行政管理為多共41人；業者已依就業服務法規定，將包含3月底至今已解雇的39人，及預計解大量解雇的212人，共251人的勞工資料登入勞動部資遣通報系統，人數已達大解法單日解僱100人門檻。

陳信瑜說，文華東方今早勞資協商提出會將資遣日期延後到6月27日，但市府昨已發文要求業者於6月5日前，補齊及說明和勞方協商的情形、資遣費給付時間等資料；若勞資協商沒共識、勞方不滿意，即便6月27日才大量解雇，仍算違法且可開罰。

針對昨晚傳出有員工被要求隔天不用來上班、被解雇一事，陳信瑜表示，業者改口為誤會，沒有解雇，若，若協商期間有員工遭解雇，同樣也違反大解法可開罰；勞動局今早已前往文華東方勞動檢查，確認業者2月到4月工資有正常發放，至於超時工作加班費未給付部分也將加強查核，因未文華東方過去5年來有5次違反勞基法情況，都與工時紀錄不確實或加班工資未給付有關，共被開罰約40萬元。

至於文華東方主張未在60天前提報大量解雇計畫書，是受疫情影響營運造成，符合天災、事變或突發事件，不受60日限制的說法。陳信瑜則說，文華東方這次解雇是將員工視為成本而非資產，大解法立法目的是在調和勞方工作權與資方經營權，跟勞基法加班、休假的權益規定的立法目的不同，「勞動局不會妥協這種說法，文華東方酒店仍應依大解法妥善處理資遣」。

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