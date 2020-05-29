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製造業景氣燈號連兩月亮藍燈 美中摩擦成最大變數

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台經院今公布4月份製造業景氣燈號，連續兩個月亮出代表景氣衰退的藍燈。圖／台經院提供。
台經院今公布4月份製造業景氣燈號，連續兩個月亮出代表景氣衰退的藍燈。圖／台經院提供。

台經院今公布4月份製造業景氣燈號，受到新冠肺炎疫情衝擊，全球終端需求大幅轉弱、國際原油與原物料價格重挫影響，衝擊傳統製造業表現，4月亮出代表景氣衰退的藍燈，且是兩個月亮出藍燈。但台經院示警，雖各國開始逐步解除封鎖措施，有助於需求回溫，但近期美中緊張情勢再度升溫，須留意後續發展對於台灣相關供應鏈的影響。

台經院表示，受到新冠肺炎疫情於全球擴散影響，四大經濟體第一季經濟成長表現多呈衰退，使得IHS Markit、經濟學人(EIU)、聯合國(UN)與國際貨幣基金(IMF)等國際預測機構，近幾個月來多次調降今年全球經濟成長預測，經濟衰退幅度甚至超過金融風暴時期。

國內方面，台經院指出，儘管台灣防疫得宜，但全球終端需求大幅轉弱、國際原油與原物料價格重挫影響，衝擊傳統製造業表現，拖累需求面、原物料投入面與價格面指標，電子產業受惠於遠距商機及新興科技應用持續擴展，表現相對亮眼，有助於跌幅收斂，因此4月製造業景氣信號值為9.49分，較3月修正後的9.83分減少0.34分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

針對未來情勢，台經院表示，4月製造業燈號雖續維持代表景氣衰退的藍燈，但就信號值來看，減幅已明顯收斂。隨著各國開始逐步解除封鎖措施，有助於需求回溫，製造業生產活動增加，不過在疫情尚未完全受到控制的情況下，全球經濟需求要回到正軌仍需要一段時間，未來仍需留意疫情對於電子終端產品市場的影響，特別是庫存去化、需求減弱而無旺季的情況。此外，近期美中緊張情勢再度升溫，貿易戰是否再度重啟，甚至是科技戰開打，美中摩擦蔓延至各個領域，須留意後續發展對於台灣相關供應鏈的影響。

4月製造業從各產業來看，化學材料仍然續呈藍燈，主要是4月國際原油價格大幅下滑，西德州原油與布蘭特原油價格較去年同期年減幅度超過7成，加上全球疫情蔓延衝擊市場對產品需求疲弱，原料供過於求，產品報價普遍下跌，拖累需求面與價格面指標表現；電腦產品業部分，受到部分產品出貨遞延至4月與通路回補庫存，以及歐美疫情升溫使得居家辦公、遠距教學需求增溫，加上疫情加速宅經濟發酵，推升伺服器、筆電、網路連接設備等生產動能，4月電腦產品業景氣燈號轉為持平的綠燈。

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