我研發經費呈逐年成長 占GDP比率世界第三

經濟部統計處今（29）日指出，我國研發經費呈逐年成長，占GDP比率達3.36%，居世界第三，與主要國家相比，已超越日本、美國及中國大陸，仍次於南韓。

統計處指出，2018年我國研發經費6,160億元，年增7.2%。與2009年相比，我國2018年研發經費為十年前的1.9倍，在主要國家中，僅次於中國大陸之3.0倍及南韓之2.1倍成長。

此外，我國研發經費占GDP比率首度超越日本，2018年研發經費占GDP比率為3.36%，居世界第三，首度超越日本3.26%，亦高於美國2.83%、中國大陸2.19%，低於以色列4.94%、南韓4.53%。

依研發執行部門觀察，我國企業研發投入逐年增加，我國以企業部門投入的比重最大，占總研發經費80.3%，顯示企業部門在研發活動所扮演的角色日益重要。

產業別方面，我國企業研發經費高度集中在電腦電子及光學產品業，占73.6%；南韓也以該業別最高，占51.9%；日本則以汽車業研發投入居首位，占26.1%。