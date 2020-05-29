參訪銅鑼灣書店 蔡總統：已成立專案小組協助港友
蔡英文總統今（29）日上午參訪「銅鑼灣書店」，肯定負責人林榮基對於香港人權、自由、民主的堅持，並表示，政府已經成立了專案工作小組提供香港朋友協助，盼共同為自由、民主的發展努力。
總統表示，今天主要是來探望林榮基老闆，他離鄉背井到台灣，創業開了一個非常有特色的書店。因此我們也來親身體會一下，在整個過程當中，香港人民所經歷的這些挑戰。
總統說，她同時也是來瞭解香港朋友來台灣、或是現在在台灣，需要什麼特別的協助。她也告訴林老闆及香港朋友，台灣政府現在已經成立了專案工作小組，來處理且提供香港朋友協助。
總統說，感謝林榮基老闆從過去到現在這段期間對於香港人權、自由、民主的堅持，她也代表台灣人民表達歡迎之意，希望他在這裡，可以和我們一起為自由、民主的發展來努力。
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