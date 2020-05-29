看下半年油價 陳寶郎：會好轉 但好不到哪裡去

受到新冠肺炎疫情影響，今年國際油價劇烈動盪，期貨市場甚至一度出現「負油價」，台塑化（6505）董事長陳寶郎今（29）日鐵口直斷，認為包括原油價格以及成品油的價差，下半年都會逐漸好轉，但因為庫存偏高，好不到哪裡去。估年底杜拜油價約落在每桶40美元附近，比今天的33.2美元還有一些上漲空間。

陳寶郎今天主持台塑化股東會，面對媒體追問對下半年油價的看法，他分析，下半年油價會比較好，主要兩個原因，一是新冠肺炎的疫情慢慢改善，二是疫苗的研發陸續有好消息。現在歐美已經陸續解封，比較麻煩是印度、俄羅斯和巴西，高峰期還沒到，惟下半年隨著疫情趨緩，經濟活動慢慢回來，石油需求會增加，價格就會上去。

台塑化主要採購杜拜原油，以杜拜油價來看，今天最新價格為每桶33.2美元，這個價格如果比起疫情還沒爆發、今年初油價高點是元月6日的69.6美元，只剩一半還不到。但是如果比起4月21日因為負油價效應造成油品現貨價格最低掉到每桶13.55美元，已經看到改善。

他認為下半年油價會慢慢好轉，但復甦速度不會太快，而且不會好到哪裡去，估年底杜拜油價約落在每桶40美元附近。

這主要是因為現在原油市場的庫存太高，光是在陸地上的原油庫存就高達42.5億桶，相較於儲油總容量44億桶已經快要滿出來，這還不包括海上有一些油輪租船用來儲油，大約1億桶。原油庫存的消化需要時間。

至於成品油方面，目前包括汽油、輕油、航空燃油的煉油價差都是「負」的，也就是煉愈多虧愈多，為此，台塑化54萬桶的煉油產能，6月只運轉約40萬桶，開動率約75%，為的就是先控制損失，之後視價差情況再伺機重啟產能。