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疫情衝 4月製造業景氣燈號續亮藍燈

經濟日報 / 記者陳素玲／台北即時報導

台經院今天公布製造業4月景氣信號，新冠肺炎疫情影響全球經濟表現，尤其全球終端需求大幅下降，嚴重衝擊製造業，4月景氣信號值9.49分，較3月修正後9.83分減少0.34分，亮出代表衰退的藍燈。由於台經院之前也修正3月製造業景氣燈由黃藍燈降為藍燈，此次等於連續第二個藍燈。

台經院表示，受到新冠病毒疫情於全球擴散影響，四大經濟體第一季經濟成長表現多呈衰退，IHS Markit、經濟學人(EIU)、國際貨幣基金(IMF)等國際預測機構，近幾個月來多次調降今年全球經濟成長預測，經濟衰退幅度甚至超過金融風暴時期。

國內方面，儘管台灣防疫得宜，但是全球終端需求大幅轉弱、國際原油與原物料價格重挫影響，衝擊傳統製造業表現，拖累需求面、原物料投入面與價格面指標，只有電子產業受惠於遠距商機及新興科技應用擴展，表現相對亮眼，有助跌幅收斂，4月製造業景氣信號值為9.49分，進入代表景氣衰退的藍燈。

上月台經院公布3月製造業景氣信號是黃藍燈，台經院表示，後來根據官方公布各產業細部生產、銷售、出口數據後，疫情影響超過原先推估，因此3月信號已修正為藍燈。等於今年以來，除了2月是黃藍燈外，都是藍燈。

台經院調查，4月不同產業燈號消長狀況，呈現衰退的藍燈比重由3月的68.85%減少至4月的65.50%，低迷的黃藍燈由15.83%增加至27.68%，持平的綠燈由15.33%減少至6.82%。

各產業表現部分，化學材料業因為國際原油價格大幅下滑，加上全球疫情蔓延衝擊市場對產品需求疲弱，原料供過於求，拖累需求面與價格面指標表現，4月該產業持續亮出代表衰退的藍燈；電腦產品業方面，受到部分產品出貨遞延至4月，以及通路回補庫存，加上歐美疫情升溫使得居家辦公、遠距教學需求增溫，推升伺服器、筆電等生產動能，4月電腦產品業轉為持平的綠燈。

台經院表示，4月製造業燈號雖持續亮藍燈，但信號值減幅已明顯收斂。展望未來，隨著各國開始逐步解除封鎖措施，有助於需求回溫，製造業生產活動增加，不過疫情尚未完全受到控制，全球經濟尚難完全回到正軌，仍需留意疫情對於電子終端產品市場的影響。此外，近期美中緊張情勢再度升溫，美中摩擦蔓延至各個領域，須留意後續發展對於台灣相關供應鏈的影響。

製造業 疫情
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