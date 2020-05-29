國安法對台有無經濟衝擊 學者：視美方制裁力道而定

港版國安法昨表決通過，美國擬提出經濟制裁，對台灣經濟會有何影響受到關注。學者分析，香港與台灣經貿互動密切，台灣難以置身事外，但也不全然是負面影響，具體影響程度，仍要視美國祭出什麼程度的制裁手段而定。

政大經濟系教授林祖嘉表示，香港是世界進入中國大陸重要的橋樑，台灣也不例外；我國進入中國大陸的投資、實體商品，相當大比例都是透過香港轉口，若美國最終祭出強力制裁手段，例如取消香港獨立貿易區地位，日後透過香港轉口的貨物都會被課關稅，屆時將會對台灣經濟造成大衝擊。

至於美國制裁的力道會有多大。林祖嘉分析，美國企業在香港的利益也十分龐大，祭出強力制裁是把兩面刃，美方自己也會受到經濟上的傷害，這要看美國總統川普願意為了政治上的表態，承受多少經濟損失。

林祖嘉指出，由於美國總統大選將至，這點也會是左右川普決策的重要因素；川普不無可能寧願冒著經濟風險，也要藉機在政治上與中國大陸硬對抗，塑造領袖形象來拉抬自己的大選行情。

中經院WTO中心副執行長李淳則認為，國安法訂定後，短期內對台的經濟衝擊有限，反而會因香港資金、人才外流受益；但中長期來看，若香港在經貿上地位下降，台灣在香港的布局也必須重新思考。

談及香港若金融地位衰退，台灣有無機會承接亞洲金融中心角色。李淳表示，台港兩地金融專業人才的薪水差上二、三倍之多，光這點台灣的發展機會就相當受限，反而是新加坡較有取代香港金融重鎮的機會。因此從製造業、教育、物流等台灣較具優勢產業去吸引香港人才，是較務實的想法。