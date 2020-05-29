圖表整理／勞動部穩定青年就業祭出66億 有誰可以獲得補助？

疫情之下為協助青年就業，勞動部已規劃6大措施並投入66億資金，預計能幫助14萬名青年順利進入職場。此波青年就業措施，青年和企業兩方皆有補助方案可適用，且依照實際內容分為「就業、專長、雇用」三大面向，希望能協助雇主及青年在職場站穩腳步。

青年可領的補助涵蓋「衝就業」及「練專長」兩大面向，雇主端則有「興雇用」的青年就業旗艦計畫以及雇用青年獎助計畫。須注意的是，此次6大措施適用對象皆為29歲以下青年，其中「青年就業獎勵」及「雇用青年獎助計畫」更限定身分得是29歲以下應屆畢業生。

另外，除了中央的就業計畫，新北市也釋出兩項補助及津貼。設籍新北市18至29歲青年，應屆畢業超過2個月未就業，輔導期間每次補助5千元的尋職津貼，最高補助1.5萬元。而參與職訓課程所繳納自行負擔費用，最高補助2萬元。

▌多元就業博覽會：

將線上提供職缺資訊加速媒合，舉辦「大專校院聯合線上就業博覽會」、「投資臺灣三大方案線上就博會」及「勞動部分區線上就業博覽會」。另外視疫情狀況辦理北中南實體就業博覽會，預計將釋出

▌青年就業獎勵計畫：

鼓勵青年盡快投入職場，於109年底前穩定就業滿3個月，就發2萬元；持續達6個月再加發1萬元。此補助對象為受僱者，每人，將有8萬人受惠。

▌特定行業就業獎勵津貼：

若投入求才迫切的產業如「特定製造業」、「照顧服務業」及「營造業」等，1到6個月每月發5千元，7到12個月每月發6千元，13到18個月則每月發7千元。此補助對象為受僱者，最長可領18個月，每人

▌產業新尖兵計畫及學習獎勵金：

全額補助青年投入國家發展重點產業，上限10萬元。若參加職前訓練，首創按月提供「學習獎勵金」，此補助對象為受僱者，每人，有1.5萬人受惠。

▌青年就業旗艦計畫：

鼓勵企業先雇後訓，此補助對象為雇主，每個月1.2萬訓練費用，

▌雇用青年獎助計畫：

以雇用青年薪資達28K以上為前提，每雇用滿3個月就發2萬元，此補助對象為雇主，最長以12個月為限，亦即雇主每用1人