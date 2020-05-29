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民間消費下跌 主計總處：今年經濟保1沒問題
主計總處昨公布最新國民所得統計及國際經濟情勢展望，預測今年經濟成長率百分之一點六七，較今年二月的預測下修零點七個百分點，主計總處主計長朱澤民表示，預估受新冠肺炎疫情影響約二點一個百分點，並重申「保一沒問題」。
朱澤民指出，下修最大原因為民間消費下跌，因此政府也提出刺激消費政策；經濟能維持正成長，主因在於有投資部分支撐，尤其公共預算和公營事業都加強投資；出口雖有下跌，但和進口比起來幅度不大。
主計總處預估，因應疫情的特別預算，包含振興券，目前評估有一千億元左右可移轉到內需消費，應可以增加經濟成長率○點九個百分點。
主計總處統計，今年第一季經濟成長率百分之一點五九，ＧＤＰ減少了一三五七億台幣，光是民間消費就少了一六八八億台幣，足見疫情對內需服務業衝擊之重。包括第一季觀光旅館總營收減少逾三成，與餐飲合計對經濟成長「負貢獻」○點三四個百分點，以及外國人來台旅遊消費、台灣人出國旅行消費金額都大減五、六成。
據主計總處預測，第二季經濟成長率將是疫情爆發以來最慘的百分之○點五，第三季則預估百分之一點九六，第四季則為百分之二點五四。
朱澤民表示，目前預估新冠肺炎疫情影響全年經濟成長率約二點一個百分點，他個人認為，若沒有疫情影響，今年經濟成長率可以接近百分之三。
全球經濟成長率皆衰退，台灣為何「一枝獨秀」？主計總處委員蔡鴻坤指出，過去金融海嘯台灣ＧＤＰ負成長百分之一點六，其中出口負成長高達兩成，就占當時ＧＤＰ的一點六個百分點，台灣「頂梁柱」企業的訂單幾乎蒸發；但是這次出口量仍有成長，主因大廠過去幾年在台擴增產能，加上轉單需求，都挹注ＧＤＰ，他認為，這也代表台灣體質的轉變，經濟韌性比以前強健許多。
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