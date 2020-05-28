UL 4600無人駕駛安全標準出爐

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導

UL 的非營利組織 - Underwriters Laboratories 發布《UL 4600自動駕駛產品安全評估標準》，這是第一個針對無人駕駛車輛制定的安全評估標準。

該標準的範疇包含了在無需人類駕駛監督的情況下，評估自動駕駛產品的安全原則與流程，意即車輛將可完全自動駕駛。此標準基於設計流程、測試、工具資格、自主性驗證、資料完整性、以及無人駕駛之人機互動等的風險分析與安全相關等主題，要求提供安全論證。UL 4600標準保持了技術中立，即不強制在研製自動駕駛系統時使用任何特定技術，並允許設計流程存在靈活性。

UL 4600並未定義在性能或安全上通過或失敗的關鍵要求，也未涵蓋道路測試或可接受的風險等級。此外，此標準不涉及與產品設計推出決策或產品性能相關的任何道德方面的要求。

該標準是由Underwriters Laboratories與來自Edge Case Research的專家Philip Koopman博士合作，推促了標準的制定。Koopman博士是國際公認在自動駕駛車輛安全領域的專家，他將逾20年的研究經驗融入了UL 4600標準中。

Philip Koopman博士表示，「UL 4600是一套要求，學習了安全事故中的教訓，可為安全案例的內容提供依據。這種安全案例方法提供了靈活性，可以幫助確保安全，又不會過度限制快速發展的技術。」

此外，Underwriters Laboratories召集了國際上多方的利益相關者，參加標準技術小組 (STP) 共同制定標準。小組成員建議待選內容、分享知識、對建議內容進行評審和投票表決，並取得最終共識，發布了第一版UL 4600標準。其它利益相關方則透過UL標準的線上合作平台提供意見與建議。

UL全球標準副總裁Phil Piqueira指出，我們非常感激Koopman博士和諸多利益相關單位，積極分享知識見解，投入標準制定。這是標準化與新興產業同步發展的良好典範，有助於支援安全的同時，也鼓勵創新與持續進步。

Uber ATG自駕車集團安全負責人Nat Beuse進一步表示，Uber ATG相信自願性的產業標準能夠支援自駕車(SDV) 的安全發展，這是所有涉足這個領域企業必須考量的重要因素。UL的新標準與標準制定方式可以支援快速反覆運算與回饋，這與我們的產業需求保持同步。對於SDV的安全發展，Uber和其他的STP成員都願意有所貢獻，並推動共識。

STP成員代表包括了汽車製造商、卡車運輸、機器人、航空、保險公司、政府體系在內的法規機構、學界、消費者權益保護組織等。國際上對發展進程有高度參與，參與成員來自美國、中國、德國、英國、瑞典、新加坡等。

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