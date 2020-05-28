助香港 蔡總統：由陸委會跨部會協調、編列預算挹注經費
蔡英文總統今（28）日於臉書上表示，針對中國繞過香港立法機構，強行通過「香港版國安法」立法的決議，大幅壓縮香港言論自由和司法獨立，今天立法院也進行了相關的討論，朝野立委都有共識，要對北京當局提出譴責。
蔡總統表示，我們可以看見，此時此刻，台灣全體不分政黨色彩、不分政府民間，團結起來，相挺香港人民、相挺普世的民主價值。
同樣在今天，行政院也已經啟動「香港人道援助關懷行動專案」，持續前一階段的工作，規劃港人的居留、安置、照顧等更進一步的協助措施。相關的措施，將由陸委會跨部會協調、編列預算挹注經費，並透過政府設立的法人機構、整合民間力量公私協力來執行。
隨著中國打破「50年不變」的承諾，香港的情勢惡化，也對區域的和平穩定造成衝擊。台灣有責任與國際民主陣營的夥伴們攜手合作，持續撐香港、撐港人，我們不會坐視民主、自由、人權在香港倒退。
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