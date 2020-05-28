快訊

港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

力抗美國打壓 日經：華為已囤積兩年晶片庫存

助香港 蔡總統：由陸委會跨部會協調、編列預算挹注經費

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
蔡總統今（28）日於臉書上對中國大陸通過「香港版國安法」立法的決議，發表看法。　圖／取自蔡總統臉書
蔡總統今（28）日於臉書上對中國大陸通過「香港版國安法」立法的決議，發表看法。　圖／取自蔡總統臉書

蔡英文總統今（28）日於臉書上表示，針對中國繞過香港立法機構，強行通過「香港版國安法」立法的決議，大幅壓縮香港言論自由和司法獨立，今天立法院也進行了相關的討論，朝野立委都有共識，要對北京當局提出譴責。

蔡總統表示，我們可以看見，此時此刻，台灣全體不分政黨色彩、不分政府民間，團結起來，相挺香港人民、相挺普世的民主價值。　　

同樣在今天，行政院也已經啟動「香港人道援助關懷行動專案」，持續前一階段的工作，規劃港人的居留、安置、照顧等更進一步的協助措施。相關的措施，將由陸委會跨部會協調、編列預算挹注經費，並透過政府設立的法人機構、整合民間力量公私協力來執行。

隨著中國打破「50年不變」的承諾，香港的情勢惡化，也對區域的和平穩定造成衝擊。台灣有責任與國際民主陣營的夥伴們攜手合作，持續撐香港、撐港人，我們不會坐視民主、自由、人權在香港倒退。

港版國安法 全國人大

延伸閱讀

港版國安法通過 國票金董座：台金融業短期難替代香港

大陸人大通過「港版國安法」 林鄭：歡迎

「港版國安法」通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

港版國安法立法授權通過 香港首長隨即表態支持

相關新聞

中共人大通過港版國安法 1票反對6票棄權

中共十三屆全國人大三次會議5月28日下午3時舉行閉幕會，表決各項決議草案、法律草案和決定草案。

香港人道援助專案怎落實？ 陸委會主委陳明通：有四項原則

陸委會主委陳明通今早在立院受訪時表示，政府根據《港澳條例》第18條成立「香港人道援助行動專案」。該專案有「四個原則」，包...

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）27日透過聲明指出，國務院認定「如今的香港無法在中國大陸擁有高度自治」，...

中共人大通過港版國安法草案 賴清德：台灣一定要團結

副總統賴清德今天下午受邀參觀彰化縣台語文創意園區時，被媒體問到中共人大今天通過港版國安法草案，是否擔心台灣變成下一個香港...

陸通過「港版國安法」 陸委會：強烈譴責將展開人道專案

大陸人大稍早通過「港版國安法」，對此陸委會表示，中共罔顧民意、強渡關山的蠻橫作法，嚴重傷害香港民主自由及法治，我政府予以...

港版國安法秒速通過 中共人大2878贊成1反對6棄權

中共十三屆全國人大會議28日下午3時在北京人民大會堂舉行閉幕會，當中以2878票贊成、1票反對、6票棄權，秒速通過「港區...

美恐取消香港特殊待遇 重點與影響一覽

北京推動「港版國安法」立法，美國可能以香港不再擁有自治，取消「美國－香港政策法」所賦予香港的特殊待遇。以下為美國香港政策...

經濟解析／因香港國安法對北京出招 川普有這些選項

在美國國務卿龐培歐周三（27日）評估當今的香港已經不能由北京獲得足夠自治，不應再享有美國給予特殊待遇之後，該如何對付北京...

「港版國安法」一個表決 兩種前景

大陸十三屆全國人大三次會議今閉幕，閉幕會議就是表決會議，最受外界關注的是表決「港版國安法」決定草案。一個表決可能、兩種立...

控制香港只是開始！中國不再為自己的獨裁愧疚，下一步是什麼？

北京政權在「兩會」期間公布，會將「國安法」直接插入《基本法》附件，等於是未經香港立法會，直接加大北京對香港的控制，在香港和世界政局投下震撼彈。

路透：香港若斷送特殊貿易地位 2兆貿易受重創

中國強推「港版國安法」，美國國務卿龐培歐27日向美國國會報告香港不再擁有自治，因此不再符合美國法律下特殊待遇。路透報導，...

大陸人大通過「港版國安法」 林鄭：歡迎

大陸全國人大今日通過「港版國安法」決定草案，香港特首林鄭月娥對此表示，歡迎大陸全國人大通過有關「港版國安法」，港府會全力...

熱門新聞

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

港版國安法掀逃難潮？港女自訴「不想移民台灣」

港版國安法秒速通過 中共人大2878贊成1反對6棄權

美媒：取消香港特殊地位 恐傳遞「香港敗局已定」訊號

中共人大通過港版國安法 1票反對6票棄權

路透：香港若斷送特殊貿易地位 2兆貿易受重創

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。