保一沒問題！主計總處：今年GDP下修至1.67%

主計總處今（28）日公布最新國民所得統計及國際經濟情勢展望，預測2020年經濟成長率1.67％，較今年2月的預測下修0.7個百分點，主計總處主計長朱澤民表示，預估受新冠肺炎疫情影響約2.1個百分點，並重申「保一沒問題」。

朱澤民指出，下修主要原因為民間消費下跌，因此政府也提出刺激消費政策；至於維持正成長主因，是投資部分支撐，尤其公共預算和公營事業加強投資，出口方面雖有下跌，但和進口比起來幅度不大。他強調，因應疫情的特別預算應可以幫助經濟成長0.9個百分點。

主計總處統計，第一季經濟成長率1.59%，GDP減少了1357億新台幣，光是民間消費就少了1688億新台幣，足見疫情對內需的衝擊之重。除了服務業，例如第一季觀光旅館總營收減少32.82%，與餐飲合計對經濟成長「負貢獻」0.34個百分點以外，外國人來台旅遊消費、台灣人出國旅行消費金額都大減5、6成。

據主計總處預測，第二季經濟成長率將是「疫來最慘」的0.5%，第三季則預估1.96%，第四季則為2.54%。

朱澤民表示，目前預估新冠肺炎疫情影響約2.1個百分點，他個人認為，若沒有疫情影響，今年GDP成長率可達2.8、2.9%，接近3%。

在全球經濟成長率皆衰退的情況下，台灣為何可以「一支獨秀」？主計總處委員蔡鴻坤指出，過去金融海嘯台灣GDP負成長1.6%，台灣出口負成長高達兩成，就占當時GDP的1.6個百分點，台灣「頂梁柱」企業的訂單幾乎蒸發；但這次台灣出口量甚至仍有成長，主因大廠在台灣擴增產能，把產能留在國內，又有轉單需求，就對GDP有所挹注，也代表台灣體質已經轉變，經濟韌性比以前強健許多。