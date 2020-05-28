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疫情重創經濟！主計總處下修今年全年經濟成長率至1.67%
新冠肺炎疫情重創我國經濟。主計總處今（28）日下修今年全年經濟成長率為1.67%，較2月2.37%預測值，下修0.7個百分點。
主計總處在今年2月預測全年經濟成長率為2.37%，當時估計新冠肺炎疫情影響維持三個月，事實上疫情衝擊層面擴大，影響時間拉長，主計總處今正式下修今年全年經濟成長率為1.67%。
主計總處下修今年第1季經濟成長率為1.59%，相較於香港負成長8.9%、南韓1.3%、新加坡負0.7%，台灣表現居亞洲四小龍之首。
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