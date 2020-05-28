勞動部訂28K 人力銀行：新鮮人認為合理薪資33K

勞動部今（28）日對外公佈「應屆畢業青年就業措施」共六大措施，針對「興僱用」兩項計畫，人力銀行認為對新鮮人確實有幫助，名額僅占畢業生總數的兩成，對勞動市場的「排擠效應」有限，不過仍要擔心企業「裁老換新」。另外，人力銀行也公佈調查，新鮮人認為的「合理薪資」，約33K。

「興僱用」兩項計畫分別為：「青年就業旗艦計畫」，鼓勵企業「先僱後訓」，每月補助訓練費1.2萬元，每人最高補助10.8萬元；「僱用青年獎助計畫」，提供28K以上的月薪，每滿三個月給予雇主兩萬元，最長補助一年，最高補助8萬元。

據1111人力銀行最新統計，針對29歲以下受訪者，對於「若企業月領1.2萬元補助，應該給予青年求職者的合理薪資是多少」，有63.8%直言應該給足3萬元以上，整體平均認為合理薪資落在3萬2767元。據調查，目前有高達5成8受訪者平均月薪不到3萬元，而整體平均薪資水準為3萬1137元。

針對勞動部相關方案，有46.3%認為「應嚴格規範配套機制來保障底薪」、42.9%「擔心薪水反而被拉低」、35.9%認為「時間短效果有限」、35.5%「支持補助，對青年收入有幫助」及30.7%「僧多粥少，盼增加名額」。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，兩項計畫皆設定薪資門檻、區間，避免當年「22K定錨效應」重現；而且與新鮮人平均起薪2.9萬到3.2萬接近，也能提高企業釋出畢業季職缺的意願。另外搭配訓練計畫，更避免新鮮人離職後，沒有任何技能在身，職場經歷不會空白。

楊宗斌也認為，「青年就業旗艦計畫」為1.5萬個名額，「僱用青年獎助計畫」有3萬個名額，共佔24萬畢業生的兩成不到，對勞動市場的「排擠效應」有限，應該不會嚴重影響到中高齡勞工、弱勢族群、二度就業者的工作機會。畢竟今年的疫情衝擊各行各業，「受災」勞工遍佈各個年齡層，當然就要考慮到公平性。

他提醒，還是要當心勞資關係上的「道德風險」，禁止企業使出「裁老換新」手段：汰除薪水高的老員工，改聘領有薪資補貼、較低薪的畢業生。因此最後定案的相關施行細則、罰則，也要更為明確，面面俱到，創造多贏局面。