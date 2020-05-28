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勞動部補助青年就業 振興券6月2日公布

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

勞動部將以66億元補助青年就業，而行政院長蘇貞昌將於6月2日說明振興券最終定案！勞動部宣布，將以現金補助畢業青年就業、上培訓課程，最高可領10萬補助。有媒體質疑勞動部補助縮水，但勞動部次長林三貴回應，補助將調整原本只有補助企業主的部分。行政院發言人丁怡銘也宣布，蘇貞昌將於6月2日親自說明振興券的使用辦法。

最高10萬元補助

勞動部職業發展署署長施貞仰表示，勞動部未來將增加線上與實體就業博覽會，以利青年找工作。她表示，今年預計有28萬名畢業生，約有20%還會因繼續升學等原因沒有馬上投入就業市場，加上一些學生不需要政府幫助，所以目前的規劃方案將可幫助14萬名青年就業。

施貞仰說明，勞動部將從6月開始推出青年就業獎勵，畢業後於年底前穩定就業3個月者發2萬元、滿6個月再發1萬，最高3萬元補助；若青年投入特殊製造業、營造業者，如就業滿18個月最高可領10萬元補助。在就業培訓部分，如果參加產業新尖兵計畫，最高補助10萬；增加政府重點「5+2」相關產業職訓者，最高補助9.6萬。

多元振興青年就業

在企業補助方面，如果企業配合「先僱後訓」的話，最高可領9個月、每月1.2萬的補助。勞動部最後會觀察就業情況，如果雇主雇用青年薪資達2.8萬元以上，每僱滿3個月，會一次性發放2萬，最長12個月。不過有媒體質疑，原本是60億的企業薪資補助，勞動部的補助似乎有縮水嫌疑。

林三貴回應，希望透過青年就業、鼓勵企業增聘等方面多元刺激就業，因此擴大對象補助青年，改變過去只單純補貼企業的方案。本報記者質疑，如果企業為了補助而「裁老換新」，勞動部能不能掌握並禁止這種行為？施貞仰回應，勞動部會根據統計數據，預測企業應增聘多少新進員工，進行比對後防範，絕對不准企業裁老換新。

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