台灣大攜手共享機車 蒐集空氣品質大數據

台灣大哥大與智慧車聯網服務業者WeMo Scooter合作，今天宣布將以共享機車作為移動蒐集平台，用新型態智慧車聯網蒐集空氣大數據，協助城市智慧化。

WeMo Scooter與台灣大哥大跨界合作，計畫在高雄280台電動機車上安裝PM2.5感測器，自5月開始陸續導入，將透過電動機車族高度移動，深入大街小巷即時偵測、蒐集城市街廓的空氣數據上傳雲端，再搭配台灣大已布建就緒的85處固定監測點數據，由台灣大利用AI預測空氣品質變化，為高雄建構空氣地圖與趨勢預報。

台灣大哥大獲得經濟部產業升級創新平台支持開發空氣品質預測，初步採用台灣環保署空氣品質資料，並整合天候及雨量觀測資料等多樣數據，納入濕度、溫度等氣象參數，預測精準度高達95%，能與官方數據互補。