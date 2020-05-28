還是喬不攏？魏江霖續兼台銀證券董事長
台灣金控今（28）日公告董事會決議，由金控總經理魏江霖續兼子公司台銀證券董事長職務。
台銀證券董事長人事出缺，一直由台灣金控總經理魏江霖兼任，甚至引發藍營立委多次在立法院財委會質疑，是因為派系鬥爭，擺不平，造成董事長人選遲遲未決定；還有藍營立委爆料，財政部長蘇建榮和台灣金控董事長呂桔誠報上去的人選名單，行政院皆不滿意，人事案因此一直懸而未決。
今天台灣金控公告，經台銀董事會決議，還是繼續由魏江霖繼續兼任台銀證券董事長。
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