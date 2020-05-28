還是喬不攏？魏江霖續兼台銀證券董事長

對照《天下》20年前後的「台灣50大集團」榜單，有的集團已突圍世界，與全球龍頭平起平坐；有的則跌出榜外，甚至已不存在。曾一時風光、卻黯然消逝的集團，到底出了什麼問題？

2020-05-28 13:50