36%八年級生不滿意現職 僅34%現職工作與所學相關　

主計總處日前公布4月失業率4.03%，較上月上升0.31個百分點，創近7年同月新高；其中29歲以下青年失業率普遍高於整體平均，1111人力銀行針對29歲以下青年進行調查發現，擁有正職工作的受訪者，有高達36.1％不滿意目前的工作，八年級生對於現職滿意度平均分數僅44分，遠低於60分及格，顯見大多數受訪者並不認同目前工作現況。至於受訪者薪資收入，有高達5成8平均月薪不到3萬元，而整體平均薪資水準為31,137元。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，國內疫情平穩，防疫措施逐漸鬆綁，社區雖然相對安全，但疫情衝擊經濟面已然浮現，根據主計總處公布4月份失業人數達48.1萬人，較上月增加3.6萬人，且有走升趨勢，加上六月畢業季腳步接近，預計28萬名大專應屆畢業生將投入勞動市場，可以預見失業率恐持續攀高，對於今年的社會新鮮人無疑是一大挑戰。又觀察正在職場中拚博的八年級生，有將近六成月領不到3萬元，以致於工作滿意度低落！

穩住就業市場，行政院將在 7 月全面展開振興經濟方案，勞動部也提出救失業、拚就業、挺勞工三支箭，而本次調查顯示，針對政府「安穩青年就業計畫」，有46.3%認為「應嚴格規範配套機制來保障底薪」、42.9%「擔心薪水反而被拉低」、35.9%「時間短效果有限」、35.5%「支持補助，對青年收入有幫助」及30.7%「僧多粥少，盼增加名額」。

追問「若企業月領12,000元補助，應該給予青年求職者的合理薪資是多少」？有63.8%直言應該給足3萬元以上，而整體平均認為合理薪資落在32,767元。

何啟聖表示，有鑑於2009金融海嘯發生時，所因應推出的「大專畢業生企業實習方案」，政府拍板補助薪資22,000元，反而對年輕人薪資形成22Ｋ定錨之負面效應，此波安穩青年就業計畫，目標鎖定應屆畢業生外，也擴大到29歲以下，可望補助6萬名年輕人，藉以拉升薪資水平，有了前車之鑑，年輕求職者自然會拉高期待薪資，盼能拿到近3萬3千元。

調查發現八年級上班族，有高達6成6受訪者現職工作與在校所學無關，其中包括「學用落差大、在職場需重新學習」37.2 %及「學非所用」28.6%；僅有3成4現職工作與在校所學相關。

而無法學以致用的五大原因包括：理論與實務差距過大(58.7%)、一技之長不足以滿足企業需求(37.9%)、學校課程不夠專精(31.8%)、畢業人才供過於求(23.2%)及產業變動快，開設科系課程跟不上(19.1%)。

何啟聖建議，找工作思維必須要稍做修正，務必「先求有再求優」，超前部署卡位職場，多數企業都擁有完整的員工訓練制度，來協助新人快速上手，工作有前景和工作有興趣同樣重要，建議新鮮人及求職者不要受限於畢業科系而限縮自己職涯發展。