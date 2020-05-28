研華股東會 劉克振：第二季可望與去年同期相當

工業電腦大廠研華（2395）今（28）日舉行股東會，展望今年營運，董事長劉克振指出，上半年受到疫情影響，造成首季表現不佳，但4月業績開始回復正常，5月、6月應該比去年都好，預期第二季可能與去年同期相當，且疫情雖造成博弈、零售部分業務衰退，但醫療卻出現大量急單。

研華總經理陳清熙指出，今年上半年最大營運風險來自於新冠肺炎疫情影響，由於研華業務超過九成在海外，而海外區域大多處於封城/封鎖，造成營收成長短期遇到逆風。

陳清熙表示，但因研華過去年三年已逐步優化營運管理效率，且公司財務穩健，將致力於降低疫情影響營運因素，找出後疫情時代商機。

劉克振指出，現在主要問題是歐美地區，台灣、中國問題不大，而研華是B2B企業，疫情遲早會過去，現在看來4月開始業績回復正常，5月、6月應該比去年都好，預期第二季可能與去年同期相當，但整體上半年仍是衰退，至於下半年展望仍不明朗。

疫情衝擊研華首季營運，但隨著疫情逐漸緩和，加上大陸全面復工，研華第二季營運回復正常。但劉克振坦言，疫情對研華歐美辦公室影響蠻大的，全球範圍內有三位同事染疫，包含巴西兩位、英國一位，其中一位已恢復，另外兩位接近復原。

疫情對研華造成一定干擾，尤其是博弈機業務，而零售也因封城關係，表現不如預期。但相反醫療業務卻異軍突起，出現大量急單，特別是在中國、美國，ODM醫療業務成長相當迅速。

配合後疫情時代，研華也加大投入遠距醫療，看好未來將成為醫療主流，已成立事業部積極投入。此外，受惠中國解封，政府推出新基建，在積極拼經濟下，研華該業務也繳出不俗成績，預計下半年中國市場將回溫。

研華2019年營收541.45億元、年增11.1%。毛利率約39%。營益率17.1%。稅後淨利73.51億元、年增16.9%，每股盈餘（EPS）為10.51元；研華今天股東會通過配發現金股利每股7.8元、盈餘轉增資配股每股1元，合計配發8.8元。