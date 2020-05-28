鋼聯股東會 董座：Q4新增廢棄物料源

台灣鋼聯（6581）今（28）日舉行股東會，會中通過去年度盈餘分配案，每股配發2.6元現金股利。展望未來，鋼聯董事長林明儒表示，為擴大營運成長動能，預計第4季新增其他廢棄物料源，同時下半年開始規劃設置陸域風機，投入綠電銷售。

林明儒指出，今年初因新冠狀病毒肺炎疫情影響，鋅金屬庫存量持續增加，凸顯市場對疫情打擊需求的擔憂，又面臨全球經濟受疫情影響之不確定性，拖累國際鋅價下跌，使台灣鋼聯第一季出現虧損461萬元，每股虧損0.04元，為上市掛牌以來首次單季營運虧損。

此外，國際金屬鋅加工費第2季再度調漲，同樣不利氧化鋅產品售價。鋼聯為降低營運衝擊，且具備調高處理費市場競爭優勢，4月調高煉鋼廠集塵灰處理報價，每公噸價格從1,500元調漲至4,600元；污染土壤再利用報價每公噸從6,000元調漲為7,000元。

鋼聯今年持續朝多元化佈局，林明儒稱，公司已提出環評變更申請，增加其他廢棄物來源，其中包括清除再利用國內多處棄置場所集塵灰來源，預計於第4季會有好消息。另外，鋼聯正計畫進行綠能新事業，預計建置1到2支3.5MW的陸域風力發電機。

鋼聯子公司台鋼資源，今年跨足爐碴再利用產製綠色環保建材，目前持續調整優化生產線，並預計於年底完成兩座蒸壓釜，產線將擴充至5條。針對安定化後爐碴的再利用，目前已與下游廠商陸續完成簽約並開始供貨，此外廠內同時設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，預計今年下半年正式啟用，將跨足預拌混凝土業。