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推動投資台灣 國發會：預計至2020年底可落實3,391億元

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

國發會今（28）日赴行政院院會就「後疫情時代台灣總體經濟發展（含現階段紓困結果）」進行報告，國發會指出，國內疫情漸趨平息，截至5月27日，本土連續45天零確診，若在6月7日仍可維持本土病例零確診或無社區感染，將擴大鬆綁生活防疫規範，邁入下一階段。

新的階段，政府陸續啟動振興方案，包括刺激消費、活絡商圈等措施，以促進民間消費、提振內需；投資方面，加速推動投資台灣三大方案，預計至2020年底可落實3,391億元，並持續推動綠能投資、社會住宅，及加快公共建設執行率等，以增進經濟成長動能，維持就業市場穩定。

行政院長蘇貞昌在聽取國發會報告後指示，新冠肺炎疫情重創世界經濟，據亞洲開發銀行最新報告評估，疫情所造成的全球經濟損失，高達8.8兆美元，也是2008年金融海嘯以來最大的經濟衝擊。

他說，所幸，台灣在疫情爆發的第一時間，政府超前部署，有效控制疫情，在經濟上所受到的衝擊也相對其他國家來得小，今年第1季經濟成長率為1.54%，仍穩居亞洲四小龍之首，在世界各國中也名列前茅。這個月中，美國商業環境風險評估公司(BERI)剛公布的2020年第一次「投資環境風險評估報告」，台灣投資環境穩定，不僅為亞洲第一，且居全球第三（僅次於瑞士、挪威）。

蘇揆認為，由於台灣的民主防疫成為世界典範，國際對我們的投資環境也更具信心，這都是未來台灣經濟發展的重要利基，因此，我們要更加努力，在後疫情時代爭取更好的經濟成績。

國發會表示，截至5月26日紓困結果，現金發放695億元、紓困376萬人；融資貸款核准7,567億元、約紓困72萬戶，有效協助勞工、企業及產業度過難關。

整體而言，我國因紓困的措施有效穩定國內就業情勢，今年4月如與去年年底相比，我國失業率僅增加0.36個百分點，與其他國家相比，如南韓增加0.8個百分點，香港增加2.1個百分點，美國11.2個百分點，我國就業情勢相對穩定。此外，今年第1季經濟成長率達1.54%，在世界各國中表現亦屬前段班。

疫情 國發會

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