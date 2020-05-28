近期梅雨鋒面挹注 主要水庫蓄水存量達三個月以上

行政院今（28）日院會安排經濟部報告「水情現況與展望」，經濟部表示，近年政府推動前瞻水資源政策、精緻管理用水及調度備援工程已有明顯成效，加上受惠近期梅雨鋒面挹注，各地水情恢復正常，主要水庫蓄水量持續回升，民生及產業用水存量達三個月以上，振興經濟所需用水充足不用擔心。

經濟部說，今年春雨為1947年以來少雨排名第11位，經濟部與國防部、交通部、科技部及農委會共同合作，加強節水調度因應，順利完成一期稻作供灌及維持民生、產業與防疫用水無虞，後續振興經濟及二期稻作供灌所需用水也可持續穩定供應。

行政院長蘇貞昌會在中裁示說，今（2020）年春雨降雨偏少，經濟部與各有關部會（國防部、交通部、科技部、農委會）協力合作，透過節水、調度、預測降雨，並採取人工增雨等各項措施，維持枯水期民生、產業及農業供水正常，防疫用水沒受到影響、一期稻作順利供灌收成，特別感謝。

他說，近期受惠梅雨挹注，水情獲得改善，民生、產業、農業後續用水無虞，都可充分供應，請經濟部持續與各部會共同努力，在年底枯水期前預先蓄存足夠用水，持續監看水情，審慎調度；此外，汛期已至，也請務必加強戒備。

蘇揆指出，經濟部目前所提規劃，推動各項水資源建設，包含辦理水庫清淤、汰換老舊管線減少漏水，系統性提升供水效能等工作，在臺灣進入振興階段的此時，請加速、加快辦理，以順勢擴大內需產業，推動經濟成長。

此外，蘇揆也特別要求經濟部與各部會，不只要有預見問題，拿出解決方法，更要有大氣魄，要能以台灣百年發展為思考，不只把水資源當作重要的戰略物資，我也已經交代「山、海、水、樹、地、人、能、糧」，這些都要做一個全面而有遠見的長期規劃，將資源善加運用，請大家一起努力。