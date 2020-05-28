畢業季來臨 勞動部將投66億元助14萬名青年就業

行政院長蘇貞昌今（28）日在行政院會聽取「應屆畢業青年就業措施」報告。勞動部表示，考量目前國內疫情已漸趨穩定，國內旅遊業、餐飲業等內需型消費市場逐漸復甦，適逢畢業季來臨，為鼓勵應屆畢業青年在後疫情時期就業市場逐漸回溫之際，儘速就業，勞動部已超前部署，規劃應屆畢業青年就業措施，將推動6項措施「衝就業」、「練專長」、「興僱用」，投入66億元，陪伴14萬名青年一起踏出校園步入職場。

勞動部指出，在「衝就業」部分，為便利青年快速求職，辦理「多元就業博覽會」，結合投資臺灣三大方案等事業單位，提供24萬個職缺；接下來將陸續推出各項措施，包括「青年就業獎勵計畫」，提供最高3萬元獎勵金的誘因，鼓勵青年把握逐步回溫的契機，儘快投入職場穩定就業；「特定行業就業獎勵津貼」將放寬資格，鼓勵應屆畢業青年投入「特定製造業」、「照顧服務業」及「營造業」等求才迫切的產業，成為即戰力。

在「練專長」部分，擴大「產業新尖兵計畫」訓練量能，補助青年投入國家發展重點產業免費參訓，訓練費用最高10萬元，讓青年成為國家重點產業的明日之星，並首創「學習獎勵金」，讓參訓青年生活上沒有後顧之憂。

在「興僱用」部分，為了鼓勵雇主先僱後訓、提供青年在職訓練技能的機會，「青年就業旗艦計畫」加碼補助雇主每月1.2萬元訓練指導費，最高10.8萬元，希望透過政府補貼，幫助雇主為後疫情時期的躍升，預作生力軍的儲備。日後，將再視青年就業情勢，適時啟動「僱用青年獎助計畫」，鼓勵雇主創造青年就業機會。

為了讓剛出校門的青年可以順利進入職場及發揮專長為社會貢獻一己之力，勞動部將從6月起，按部就班推動上開措施，以穩定青年就業情勢，讓青年安心、穩定就業，協助雇主僱用青年，讓青年成為企業最佳生力軍。青年朋友想知道詳情，請上勞動部官網查詢，或撥打1955、0800-777888專線詢問。

蘇揆指示，下個月開始，將有大批應屆畢業生投入職場，為穩定職場新鮮人就業，勞動部預計投入66億元，推出六大措施，預計可提供14萬名青年就業協助與職業訓練。請勞動部、經濟部、教育部等相關部會一起廣為宣導，讓企業順利找到人才，畢業青年也能順利找到工作。