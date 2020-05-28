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文華東方資遣212人 需依法辦理大量解僱勞工計畫

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
北市勞動局陳信瑜局長今日證實文華東方酒店已於5月27日透過網路通報系統，於晚上18時56分17秒提出大量解僱計畫書，預定6月7日資遣212人。 圖擷自台北文華東方酒店粉絲專頁（2/29）
北市勞動局陳信瑜局長今日證實文華東方酒店已於5月27日透過網路通報系統，於晚上18時56分17秒提出大量解僱計畫書，預定6月7日資遣212人。 圖擷自台北文華東方酒店粉絲專頁（2/29）

台北市勞動局陳信瑜局長今日證實文華東方酒店已於5月27日透過網路通報系統，於晚上18時56分17秒提出大量解僱計畫書，預定6月7日資遣212人，勞動局已受理審核中。目前員工勞保人數863人，以3月27日至5月27日已資遣通報資料顯示，該企業近期已通報資遣人數39人，如果再加上預定的212人，將有251人離開酒店，已達大量解僱勞工保護法規定之標準。

陳信瑜表示，勞動局關切員工生計，倘事業單位因受景氣與疫情影響，須調整營運機制，仍應優先保障勞工權益，目前勞動局有接獲一名孕婦在解雇名單，勞動局期待資方要能與勞方坦誠協商，透過大量解僱、資遣條件等完備法定程序。針對勞工被資遣後的保障，可向北市就業服務處提出失業給付申請或是參加市府千人防疫就業計畫、安心立即上工計畫，也可運用台北人力銀行的線上就業博覽會找工作，勞動局也將責成就服處主動入廠提供勞工就業資源協助。

資遣 失業給付 疫情

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