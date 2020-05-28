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下周油價估連五漲 汽柴油約各調漲1.1、0.9元

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

因美國本土鑽井數續創歷史低量、油國依進度減產等因素影響，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.1及0.9元，實際調整金額將於31日中午12時公告台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

下周油價估將連五漲，本周92無鉛汽油每公升19.6元，下周可望重返2字頭。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.1及0.9元。

累算至5月27日之7D3B周均價為 34.17美元，較上周33.26上漲0.91美元。新台幣美元匯率30.031 較上週29.970貶值0.061。

油價 美元匯率 新台幣

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