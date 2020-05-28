剩四天截止！ 內政部：仍有86個政黨未申報財報

距離5月31日政黨財務申報截止日只剩四天，內政部今（28）日再次提醒，政黨法明定，政黨應在每年5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，截至昨晚仍有86個政黨尚未完成申報，請這些政黨把握時間申報，以免受罰。

目前未申報政黨，包括：中國國民黨、台灣民眾黨、台灣基進、中華統一促進黨、新黨、綠黨等，共86個政黨。

內政部表示，政黨是依法可以收受政治獻金、推薦候選人的團體，政黨收入除了黨費之外，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉得票率達百分之３以上的政黨，亦可領取政府補助金。因此，政黨的財務應公開透明、接受公眾監督，未依規定申報財務者，依法可處100萬元以上500萬元以下罰鍰。

內政部強調，為提醒政黨依法定期限申報財務，在今（2020）年3月13日已發文通知各政黨，並於近日逐一致電各政黨負責人，已善盡告知義務，對於未依法申報之政黨，內政部後續將依法處理。