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基本面支撐 晶心科短線有望再寫波段新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

矽智財廠商晶心科（6533）在基本面長線看好的帶動下，近二個多月以來，股價呈現中長線多頭走勢，近日股價來到波段新高，今（28）日盤中股價高點來到131.5元，距上周寫下的近4個月股價高點132元，僅些微差距，短線有機會越過前高，再寫股價近幾個月新高表現。

市場看好的晶心科營運重心RISC-V，不過，由於晶心科的RISC-V從授權到量產約3至4年，因此，預計今年還不會有RISC-V 的權利金貢獻，最快明年可見到。不過，市場法人表示，晶心科主要為客製化CPU設計服務，主要客戶為美國客戶，主要應用產品包括5G、人工智慧相關產品、各種Server相關，因此，預期該公司今年營運有機會優於去年表現。

晶心科 人工智慧

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