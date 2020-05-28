財經觀點／疫情調整租賃契約 如何雙贏？

新冠肺炎疫情導致許多承租人收入銳減，若想調整租金或其他租賃條件來度過危機。建議承租人和出租人雙方從法律和自身擔負的風險考量，避免陷入雙輸局面。

一般來說，租賃契約成立後，承租人無權單方要求調整租金；但是，如果實現的風險屬於締約雙方無法預見，造成契約內容顯失公平，承租人即有機會依民法的「情事變更原則」，請求法院調整租金或其他租賃條件。

什麼是情事變更原則？民法第二二七之二條規定：「契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增減其給付或變更其他原有之效果。」簡言之，需滿足兩項要件：一是情事變更「非當時所得預見」，另一為效果「顯失公平」。

訂約當時是否即可預見風險，須由個案判斷。實務上，常見一方當事人以物價指數波動為由，主張調整價金，法院基本上認為單純物價波動非無法預見；而本次肺炎疫情造成的衝擊百年未見，有很大的機率被認為當事人無法預料的風險實現。

結果「顯失公平」，則是指原契約履行，將讓一方當事人承擔雙方都無法預見的風險，顯然不公平，應予以調整。以這次疫情來說，承租人如何合理主張調整幅度，建議可以透過營業額的落差或是受到的損失額度為依據。

出租人怎麼應對？一般來說，租賃契約中通常會約定承租人符合一定通知期間後，即可期前終止，於此時非常時期，如果承租人終止租約，若評估承租人退租後短期內再次出租不易，可主動與承租人協商。或許可釋出善意，透過降低租金為誘因，要求承租人保證在一定期間內不終止租約，降低租金收入歸零的風險。

出租人在面對承租人要求調整租金時，建議可要求承租人提出「所受到損失」的證據，例如疫情期間，與往年同月分的營業額差異、來店人數差異等等，進而使租賃關係雙方或法院，可透過客觀的證據資料，決定公允的租金調整方案。（安永圓方國際法律事務所合夥律師闕光威口述）