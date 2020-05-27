勞動部擬投入60餘億元 助14萬應屆畢業生接軌就業市場

為助即將畢業的職場新鮮人投入就業市場，行政院今（27）日指出，勞動部規劃多項協助青年就業措施，預計投入逾新台幣60億元，預計補助雇用青年的企業每名每月1.2萬元，要陪伴14萬名應屆畢業生，踏出校園、步入職場。

行政院明日將召開改組後首次院會，在院會中，勞動部陳報「應屆畢業青年就業措施」案進行報告，若討論無意義，行政院長蘇貞昌將拍板通過這項預算規模達60億餘元的青年就業協助措施，要幫助今年應屆畢業生順利接軌就業市場

根據勞動部早先提出的「安穩青年就業計畫」，要自就業安定基金編列60億餘元預算，計畫協助應屆大學畢業、要投入職場的青年，只要雇主願雇用剛畢業的年輕人，勞動部就給予雇主「雇用補貼」，初步規劃將補助雇主每個月1萬2,000元，共計12個月。

勞動部也辦理各項職涯輔導、校園徵才活動，協助應屆畢業青年，第一次找工作就能儘速上手，並且預計提供最高10萬元的職訓費用補助，針對重點產業來補助、培訓青年，包含諸如「5+2產業」、智慧資訊、電子電機、機械工業等，讓青年未來進入重點產業時可以很快銜接。

為了擴大青年尋職範圍，勞動部也規劃補助青年搬遷、租屋或交通費用等，最達9萬元；此外，為鼓勵青年投入缺工產業，也將提供最高10.8萬元獎勵金，鼓勵青年投入缺工產業。

行政院發言人丁怡銘指出，勞動部規劃多項應屆畢業青年就業措施，預計投入60多億元，陪伴14萬名應屆畢業生一起踏出校園步入職場。