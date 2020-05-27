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台北文華東方驚傳裁員 勞動部證實將裁212人

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台北文華東方27日下午無預警通知部分員工將於6月7日起被資遣。 圖擷自台北文華東方酒店粉絲專頁（2/29）
台北文華東方27日下午無預警通知部分員工將於6月7日起被資遣。 圖擷自台北文華東方酒店粉絲專頁（2/29）

台北文華東方酒店今驚傳將大量裁員勞動部官員表示，今傍晚主動聯繫文華東方了解情況，根據酒店初步回報，準備在明天提出大量解雇計畫書，預估裁掉200多名員工。

勞動部勞動關係司司長王厚偉證實，今接獲文華東方將裁員的消息後，傍晚已主動聯繫酒店，對方表達已經準備明天向地方主管機關北市勞動局提出大量解雇計畫書，800多名員工將裁掉212人。

不過，由於北市勞動局目前尚無法證實文華東方預計裁員人數，王厚偉表示，仍需以酒店最後提出的計畫書為準，明天將與北市勞動局一起確認。

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勞動部 裁員

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