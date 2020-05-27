4月景氣燈號續呈黃藍燈 國發會保守看待5月景氣

國發會今公布4月景氣對策信號，燈號續呈黃藍燈，且景氣領先、同時指標持續呈現下跌。國發會表示，這顯示國內景氣仍然受疫情干擾，機械及電機設備進口值轉為上揚，出現正面訊號，但領先指標仍下滑，對5月景氣仍保守看待。

國發會今公布4月景氣燈號，燈號從3月轉為黃藍燈後，4月續呈黃藍燈，4月景氣對策信號綜合判斷分數為19分，也較上月減少1分。9項構成項目中，工業生產指數由黃紅燈轉為綠燈、製造業銷售量指數由綠燈轉呈黃藍燈，批發、零售及餐飲業營業額由綠燈轉呈藍燈，分數皆呈現下跌；僅有機械及電機設備進口值由黃藍燈轉呈紅燈，分數增加3分。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，領先指標七項中有六項是下滑，累計六個月下降，累計跌幅更擴大到6.92%，顯示整個經濟走向是在往下走。批發、零售及餐飲業營業額由綠燈轉呈藍燈，一次掉兩分，但隨著國內疫情逐漸緩和，目前餐廳、百貨公司人潮與經濟活動都比前幾月熱絡，加上政府振興措施將推出，五、六月可望慢慢改善。

工業生產指數則下降一分，但仍維持在綠燈，吳明蕙表示，投資方面持續在進行，三大投資方案持續推動，預估今年可以達到3000多億，公共建設、綠能、半導體投資也在進行，機械及電機設備進口值呈現紅燈，是正面的訊號。

針對5月份，吳明蕙指出，仍需要保守看待，因為全球疫情未明朗，外需面仍持續影響台灣，IHS也估第二季全球出口是負16.8%，但第三季、第四季負值逐漸縮小，反映在出口上，海關出口值現在是藍燈，製造業營業氣候表現也薄弱，製造業有的受惠、有的受害，基本金屬、化學材料與紡織受到疫情衝擊大，但資訊電子產業受益；內需的批發、零售及餐飲，隨著近期國內疫情和緩，加上政府振興措施的刺激，慢慢會看到改善，但整體工業與服務業全面好轉還需要一點時間。

針對港版國安法即將表決，是否會衝擊國內經濟，吳明蕙也表示，國安法造成的後續變化還有待觀察，台灣持續加速推動台商回台，國內政經環境目前很穩定，希望更多投資在台灣進行。