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疫情衝擊持續！4月景氣對策信號續亮黃藍燈 分數下滑
國發會今（27）日發布今年4月景氣對策信號綜合判斷分數為19分，較上月減少1分，燈號續呈黃藍燈；景氣領先、同時指標持續下跌，顯示國內景氣仍受新冠肺炎疫情干擾。
國發會表示，受到疫情擴散影響，各國採取必要措施以控制疫情，導致對於各國經濟產生負面影響，我國因防疫措施超前部署，相關影響也較早產生。4月份景氣受到批發、零售及餐飲營業額下滑影響，使分數下降，惟隨著國內疫情趨緩，零售及餐飲業等服務業表現，5月下旬逐步改善、消費回溫；製造業部份，雖然受到歐美市場疫情影響而需求趨緩，影響我國部份產業出口成績，然而因遠距應用產品需求激增，我國電子零組件業生產指數持續成長，有助支持整體表現。
國發會表示，未來因國際疫情後續發展未明，主要國家雖逐步解封重啟經濟，但消費、投資及生產活動短時間內尚未能回復疫前水準，加上美中貿易戰等影響，政府將持續密切關注對於我國經濟之影響，並妥善因應。為減緩衝擊，政府刻正籌備刺激國內消費、活絡商圈等振興措施；並加速推動投資台灣三大方案、提升公共建設執行率等，力拚經濟動能增加、就業市場穩定。
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