疫情使全球化倒退 供應穩定不計成本

全球化會因疫情出現倒退嗎？雖然WTO預測，2020年全球的商品貿易量將下滑13至32%，但《哈佛商業評論》指出，國際市場的整合並沒有出現根本性的崩解，唯超級大國之間的摩擦、輿論對移民的意見都是影響全球化何時回溫的變數。

國際市場未崩解

根據《哈佛商業評論》報導，WTO 4月時曾預測，2020年的商品貿易量將下滑13至32%，外國直接投資減少30到40%，國際旅客數量恐大減44至80%。這些數字雖然顯示出全球化的倒退，但從二戰以來國際市場的整合並沒有出現根本性的崩解，外國直接投資減少也不代表企業放棄國際布局，而國際旅客數量仍高於2003年的水準。

然而，問題是全球化的衰退程度有多大？最快何時能夠谷底反彈？還存有許多變數：第一，全球企業領袖對於促進促進國際合作的意願，有助於降低疫情的經濟衝擊；第二，為了確保供應鏈的穩定，企業會選擇布局更多國家，或是回流本國，在國內組成自給自足的供應鏈？

第三，超級大國之間的摩擦不利於國際企業環境，中國、美國或歐盟是否將愈離愈遠，自成一個市場；第四，電子商務、視訊會議、機器人和3D列印等新科技的發展，在某些領域可能加速全球化，但在其他領域則否；第五，輿論對於全球化的意見，目前已出現回到貿易保護主義、反對移民的聲音。

供應穩定勝於成本

《德國之聲》報導，德國中型企業Boge的採購經理庫爾曼指出，為了降低供應鏈斷鏈風險，當務之急是減少對單一供應商或區域的依賴，即便此舉會增加成本。此外，他注意到消費者的考量也在轉變，為了產品的品質和供應穩定，他們寧可多付一點。

「成本增加不見得會讓企業喪失競爭力。」德國中小企業研究機構的經濟學家霍爾茲表示，目前所有企業都面臨成本增加的挑戰，因此企業必須尋求降低成本以外的策略。符茲堡大學的產業經濟學教授博加舍夫斯基更認為，「亞洲的低成本優勢在後疫情時代恐不復存在」。

【更多精采內容，詳見 】