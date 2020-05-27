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美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

「MIT口罩」卡位國際市場 6月起開放內外銷售

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部沈榮津今（27）日於中央流行疫情指揮中心記者會宣布，6月1日起，國內生產之醫療口罩改為每日定額徵用800萬片，其餘產能開放內外銷，讓MIT的口罩可以卡位國際市場，屆時國人每人每二個月寄送30片口罩予海外二親等親屬之限制，亦同步解禁。

因應國內疫情緩和，口罩需求降溫，沈榮津表示，國內醫療口罩全數徵用之階段性任務達成，國軍支援口罩生產及相關激勵措施將逐步退場，政府將進行階段性調節產能。

沈榮津昨日邀集口罩業者召開「口罩徵用產能調節協調會議」，會中達成共識，自6月1日起逐步調節產能。一般醫療口罩，將由全額徵用改為每日提供800萬片口罩予政府之定額徵用模式，依照廠商過去繳交的口罩量按比例分配額度，其餘生產的口罩，開放在國內販售或出口，成為台灣拚出口的另一個優勢產品。

經濟部說，口罩開放銷售後，以健保卡購買的14天9片實名制機制，暫時還會繼續並行，價格也會維持合理的一片5元。民眾如果有基本的購買需求，都還是買得到價格數量穩定的口罩。

即使國內口罩將恢復自由買賣和市場機制，但經濟部強調，一般醫用口罩及外科手術口罩仍屬《刑法》第251條行政院公告之生活必需用品，不得有囤積居奇哄抬物價之行為；而根據《公平交易法》第15條，業者之間亦不得有合意或共同調漲口罩價格等聯合行為。

此外，未來國內口罩庫存若低於1億片，則提高每日定額徵用量至1,200萬片以補充庫存，以確保有疫情時，有足夠數量之口罩可供應國內民眾。

國內的單日產能已經達到2,000萬片，快速拉高口罩覆蓋率，是台灣疫情得以領先其他國家趨緩的關鍵。自1月31日全面徵用國產口罩以來，已累計徵用超過13億片口罩，庫存也有2億至3億片。

經濟部指出，目前國人口罩需求已趨緩且穩定，此時正是將短期防疫任務，轉化為長期發展戰略物資產業的好時機。經濟部會持續穩價穩量的機制，控管800萬片口罩所需要的原料量能，並推動「隨機抽樣、快速檢驗」的品管機制，維持MIT的品牌形象。

口罩 經濟部 疫情

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