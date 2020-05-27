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惠譽：經濟活動已觸底 正朝緩慢坎坷復甦之路前進

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

國際信評機構惠譽今（27）日進一步下修全球經濟成長預估值，從上個月估值負成長3.9%下修至負4.6%。不過，惠譽首席經濟學家Brian Coulton認為，經濟活動即將觸底，最壞時期已過，經濟活動正邁向復甦之路，歐美若要恢復疫情前水平需花兩年時間。

惠譽最新GEO（全球經濟展望）報告指出，預計歐元區與英國今年經濟成長將萎縮約8%，除此，隨著健康危機升級，除中國外的新興市場GDP將大幅削弱，如：巴西、俄羅斯及印度GDP約萎縮5%至6%。

報告指出，自4月下旬以來，對中國、美國及日本今年GDP成長的預測仍保持不變，分別為0.7%、-5.6％及-5.0％，自疫情爆發以來，惠譽對全球及各國經濟展望一連串下修後，認為全球經濟前景的評估開始穩定，這與其他機構的看法一致，也就是全球經濟活動崩跌可能即將觸底。

報告稱，部分經濟指標在5月初已經較4月份有所改善，近期部份國家已逐步「解禁」，有助於歐元區與美國零售、娛樂場所復甦，過去兩周內，美國經濟成長追蹤指標已小幅上升。

不過，這些都是初步跡象，中國近期的開工證明，封鎖解除後，經濟活動將增加，工業生產線已回到去年12月的水平，固定資產投資、信貸增長正在上升。

除此，過去一個月左右的時間內，全球總體經濟政策刺激措施已經進一步增加，超出預期。然而，恢復經濟正常化可能是一段緩慢且坎坷的復甦之路，勞動市場的破裂，以及社會疏離將嚴重影響危機後的消費者支出，企業資本支出也將謹慎小心。

惠譽預計，全球GDP的技術性成長，將在2021年達到5.1％，而美國和歐元區的將成長4％左右，就算有大規模的政策刺激，復甦到疫情前水準，至少也要到2022年中旬，歐洲甚至更晚。

若疫情進一步擴散，需要在持續於全國大範圍延長或重新啟動封鎖措施，可能導致更糟的後果，惠譽下行情景是2020年美國、歐洲的GDP萎縮12％，全球GDP負成長9％以上。

惠譽 GDP 疫情

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