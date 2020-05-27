影／財政惡化勞保恐倒閉？ 主計長：政府負最終責任

全球化會因疫情出現倒退嗎？雖然WTO預測，2020年全球的商品貿易量將下滑13至32%，但《哈佛商業評論》指出，國際市場的整合並沒有出現根本性的崩解，唯超級大國之間的摩擦、輿論對移民的意見都是影響全球化何時回溫的變數。

2020-05-27 16:03