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影／財政惡化勞保恐倒閉？ 主計長：政府負最終責任

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
主計長朱澤民今天在立法院表示，政府最終會負起勞保給付的責任。記者潘俊宏／攝影
主計長朱澤民今天在立法院表示，政府最終會負起勞保給付的責任。記者潘俊宏／攝影

根據主計總處統計，中央及地方政府108年的潛藏債務較107年增加3757億，其中又以勞保增加最多，勞保負擔越來越沈重，立委擔心六年後終將破產，主計長朱澤民對此表示，政府最終會負起責任，勞保不會倒閉。

立委林德福質疑政府應該如何負責？當初改革了軍公教的退休金，如今卻忽略最廣大的勞工朋友，朱澤民回應，行政院現在有在討論如何因應，會逐步改革，因為勞保條例有規定政府會負起最終的責任，勞工依法都可領到。不過，卻遭立委批評是空話，現在勞動人口數持續下降，失業率又增，如何保證勞保六年後不倒。

勞保 朱澤民 退休金

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