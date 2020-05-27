聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／財政惡化勞保恐倒閉？ 主計長：政府負最終責任
根據主計總處統計，中央及地方政府108年的潛藏債務較107年增加3757億，其中又以勞保增加最多，勞保負擔越來越沈重，立委擔心六年後終將破產，主計長朱澤民對此表示，政府最終會負起責任，勞保不會倒閉。
立委林德福質疑政府應該如何負責？當初改革了軍公教的退休金，如今卻忽略最廣大的勞工朋友，朱澤民回應，行政院現在有在討論如何因應，會逐步改革，因為勞保條例有規定政府會負起最終的責任，勞工依法都可領到。不過，卻遭立委批評是空話，現在勞動人口數持續下降，失業率又增，如何保證勞保六年後不倒。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言