影／失業率創新高 朱澤民：經濟緩步向上不會再惡化

台灣4月失業率創下近7年同月新高，5月失業率是否恐再進一步惡化？主計長朱澤民今天在立法院財政委員會備詢時表示，失業率較上月增加3.6萬人，但勞動參與率未下降，且疫情趨緩及經濟往好的方向發展，經濟應該不會再惡化，第2季的經濟成長率應該就是今年的最低點，會緩步上升。

朱澤民表示，國內疫情趨緩，人民失業率雖創高，但仍努力找工作，所以勞動參與率未下降，不像國外封城、封國，國外的勞動參與率都下降2至3個百分點。至於今年的經濟成長率預測，朱澤民也說，應該不會低於1%。