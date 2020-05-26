口罩國家隊打世界盃 6月1日起開放內、外銷

讓口罩國家隊打世界盃，經濟部長沈榮津今（26）日表示，6月1日起口罩將解除出口禁令，國內徵用比率下降至日產量800萬片，口罩廠只需依照過去生產比例來分配徵用量，每周繳交定量至衛福部指定交貨地點，剩餘產能則可供國內及國外販售。

經濟部在臉書發文表示，過去幾個月，口罩國家隊真的是夜以繼日守護台灣，守住疫情防線，成為世界防疫典範。現在，國家隊準備要去打國際賽了，MIT口罩將成為台灣拚出口的另一個優勢產品。

經濟部上午召開口罩協調會議，沈榮津指出，會中廠商聽到可以開放內外銷，均露出笑容，認為政府現在開放的時間點正好，可望接獲多筆海外大單；不過，沈也強調，希望業者不論內銷外銷，都要做好品質管控，才不會傷害MIT的品牌形象。

國內口罩供給方面，沈榮津說，仍依照口罩實名制購買，以一片5元銷售，每人14天限購九片的原則不變；至於業者剩餘產能回歸市場機制，不論內銷、外銷的口罩價格，均可由業者衡量自訂。

沈榮津說明，雖然這禮拜仍維持在日產2,000萬片的口罩產能，由於國內疫情趨緩，民眾依循口罩實名制購買的需求大幅下滑，連番降至1,200萬片、1,000萬片，甚至800萬片；也因此，經濟部與口罩業者召開協調會議，調整每日800萬片的徵用量，剩餘開放自由內外銷。

另外，沈榮津也說，指揮中心有下但書，萬一國內庫存的口罩數量低於1億片的水平時，將會提高日產800萬片至日產1,200萬片，隨時保持國內防疫物資充足。