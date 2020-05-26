口罩六月開放內外銷 800萬片以外「售價由市場決定」

口罩出口管制長達4個月，終於確定在6月開放外銷，同時也開放國內通路自由上架，經濟部長沈榮津今（26）日說明，目前除了每日徵用800萬片。作為口罩實名制和其他需求存量，其他產量可由廠商決定外銷或內銷。不過，醫用口罩最重要的原料「熔噴不織布」部分，經濟部也只保證這800萬片的量與價，其餘回歸市場機制。

台灣防疫成為全球典範，國內口罩產量為防疫大增，一躍為產量第二高的國家，但是口罩廠商過去4個月都因管制出口而不能接國外訂單。為了口罩廠商能「出國賺錢」，經濟部已經確定，自6月1日起，不再繼續管制口罩出口。

沈榮津今日和口罩廠商開會，會後說明，從6月1日開始，政府每日徵用量減至800萬片。目前有被徵用的廠商，依照過去繳交量的比例，每周交到衛福部指定交貨地點，其餘產量，就開放廠商內銷和外銷。

沈榮津指出，由於實名制的需求也一直在下降，因此減量到每日徵用800萬片，讓廠商有餘裕「卡位國際市場」，這個時間點，以及減少廠商徵用壓力，廠商都認為「滿好的」。

不過，沈榮津也說，每日徵用的800萬片口罩維持每片5元，但「回歸自由市場」的口罩定價會是多少，經濟部不會管，熔噴不織布也只要求11噸、也就是足以供應800萬片口罩的部分「穩價穩量」，其餘口罩的物料成本，就要由廠商自行去談。萬一真的什麼實行上的困難，經濟部會有彈性。

新冠肺炎疫情在台灣趨緩，相對需求也減少，在開放自由內外銷的同時，經濟部和中央疫情指揮中心也達成共識，如果庫存低於1億片水平，就會提高每日徵用數量到1200萬片。