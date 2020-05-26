國產署標租光電全壘打 回饋金比率創新高

財政部國產署今年第二批太陽光電標租案今（26）日開標，位於苗栗縣、嘉義縣共三宗土地皆順利標脫，合計每年可創造3,731萬元售電收入，其中一宗土地的回饋金比率也創下新高。

總結今年以來兩批太陽光電標租情形，截至目前為止，兩批國產署太陽光電標租開出「全壘打」的好成績，國產署將再接再厲，預計6月底公告今年第三批，7月底開標，標租標的目前正在盤點中。

國產署官員表示，這次標租吸引多家業者搶標，尤其位於嘉義縣大林鎮新大埔美段659地號、645地號兩宗大面積土地，分別各吸引11張、10張標單，而659地號的回饋金比率20.8%，更是創下國產署標租太陽光電以來新高。

官員指出，這次標脫的三宗土地，有兩宗是由兆明升股份有限公司得標，包括苗栗縣以及嘉義縣的659地號。據了解，兆明升已不是第一次搶下國產署標租太陽光電，是搶市最為積極的業者；剩下一宗嘉義縣的645地號一案，則是由中租電力科技股份有限公司得標。

官員表示，初步預估，未來這三案，每年合計售電收入達3,731萬元，以租期20年計算，售電收入逾7億元；此外這三案每年可收取回饋金約840萬元。

國產署表示，目前規劃每年將釋出四批國有非公用土地標租太陽光電，各區分署已在盤點下一波土地，預計今年第三批標的將於6月底公告、7月底開標。

國產署推出太陽光電標租以來，屢創佳績，尤其對於大面積標的，常出現「多搶一」的局面，業界反應相當良好。對此官員指出，國產署在篩選標的時，針對使用分區及用地變更、台電饋線容量等，都會先做好事前準備工作，對業者而言，投標時可較為安心。