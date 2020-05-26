國產署標租光電全壘打 回饋金比率創新高

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部國產署今年第二批太陽光電標租案今（26）日開標，位於苗栗縣、嘉義縣共三宗土地皆順利標脫，合計每年可創造3,731萬元售電收入，其中一宗土地的回饋金比率也創下新高。

總結今年以來兩批太陽光電標租情形，截至目前為止，兩批國產署太陽光電標租開出「全壘打」的好成績，國產署將再接再厲，預計6月底公告今年第三批，7月底開標，標租標的目前正在盤點中。

國產署官員表示，這次標租吸引多家業者搶標，尤其位於嘉義縣大林鎮新大埔美段659地號、645地號兩宗大面積土地，分別各吸引11張、10張標單，而659地號的回饋金比率20.8%，更是創下國產署標租太陽光電以來新高。

官員指出，這次標脫的三宗土地，有兩宗是由兆明升股份有限公司得標，包括苗栗縣以及嘉義縣的659地號。據了解，兆明升已不是第一次搶下國產署標租太陽光電，是搶市最為積極的業者；剩下一宗嘉義縣的645地號一案，則是由中租電力科技股份有限公司得標。

官員表示，初步預估，未來這三案，每年合計售電收入達3,731萬元，以租期20年計算，售電收入逾7億元；此外這三案每年可收取回饋金約840萬元。

國產署表示，目前規劃每年將釋出四批國有非公用土地標租太陽光電，各區分署已在盤點下一波土地，預計今年第三批標的將於6月底公告、7月底開標。

國產署推出太陽光電標租以來，屢創佳績，尤其對於大面積標的，常出現「多搶一」的局面，業界反應相當良好。對此官員指出，國產署在篩選標的時，針對使用分區及用地變更、台電饋線容量等，都會先做好事前準備工作，對業者而言，投標時可較為安心。

太陽光電 國產署

延伸閱讀

宜蘭中道高中繁星個申全壘打

光電大廠組長愛慕已婚人妻 闖宿舍裝針孔丟工作吃牢飯

中職／差46支迎接1萬轟 這次會是誰擊出？

萬轟倒數／史上首轟沒人投票給汪俊良 禮物自己帶回家

相關新聞

原料飆漲口罩開放自由販售 售價恐高於實名制

口罩將回歸市場機制，未來政府交付給業者自由訂價，口罩業者表示，受到原物料價格暴漲，必須考量成本上漲因素，確切售價方案最快明天出爐...

口罩六月開放內外銷 800萬片以外「售價由市場決定」

口罩出口管制長達4個月，終於確定在6月開放外銷，同時也開放國內通路自由上架，經濟部長沈榮津今（26）日說明，目前除了每日...

自由販售口罩每日最多800萬片 價格市場機制決定

口罩禁令將於6月1日解除，經濟部長沈榮津今天表示，口罩業者每日仍需繳交總額800萬片的口罩，讓政府徵用，其餘產能可以自由...

疫情衝擊 2,301家公發公司前四月營收年減6.76%

2019新冠肺炎擴散全球，CRIF中華徵信所調查發現，台灣2,301家公開發行公司前四月總營收較2019年衰退6.76％...

6月1日開放口罩內外銷 沈榮津：廠商露出笑容

經濟部長沈榮津今（26）日表示，6月1日起口罩將解除出口禁令，國內徵用比率下降至日產量800萬，口罩廠依照過去生產比例徵...

對中國開鍘！美國再祭華為禁令，為何台灣應該要緊張？

美國再度對華為開鍘，祭出新禁令；但中國並未坐以待斃，正在加速「去美化」。一旦中國成功扶植自身科技鏈，下一步是否會「去台化」？ 台積電5月15日宣布赴美國亞利桑那州設廠之後，當晚美國商務部再度「開鍘」，頒布最新的華為禁令，要求使用美國技術、設備的半導體業者若要供貨給華為，必須先取得美國政府許可；此消息一出，再次震撼全球。

消費信心回籠 7成零售業看好下半年景氣

國內第一季經濟成長率雖下修到百分之一點五四，但零確診天數增加，消費信心漸回籠，餐飲、零售等「慘業」開始回魂。台經院表示，...

疫情趨緩…旅宿回溫 無薪假人數逆勢減少

勞動部昨日發布最新減班休息（無薪假）統計，實施無薪假事業單位一二八五家、人數達二二五○○人，人數和家數仍較上周增加。其中...

「短期不可能」台經院院長：我無法取代香港金融地位

港版國安法將在本周四表決，經濟界關注台灣能否取代香港成為金融中心，對此，台經院院長張建一昨天表示，「短期不可能。」過去香港在貿易、稅與金融商品上的自由度比台灣開放太多，但成為籌資中心是有機會的。

凱基慈善基金會捐贈口罩 日本政府公開致謝台灣人民挺身相助

凱基證券捐助之凱基慈善基金會面對全球新冠肺炎疫情，特地自海外購置口罩捐助日本。昨(26)日，日本官房長官菅義偉公開致謝台灣人民及台灣企業，他表示，感謝台灣企業家辜仲瑩先生的捐贈，受到了台灣種種充滿暖意

熱門新聞

桃園振興券加碼 明天公布使用細節

原料飆漲口罩開放自由販售 售價恐高於實名制

與敦南同天說再見！經營21年 誠品士林店5月底熄燈

說好的500元國旅抵用券不發了？ 觀光局證實傾向不印

對中國開鍘！美國再祭華為禁令，為何台灣應該要緊張？

千元現金換3千振興券超划算？ 網揭惹怒眾人「3大關鍵」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。