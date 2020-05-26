疫情衝擊 2,301家公發公司前四月營收年減6.76%

2019新冠肺炎擴散全球，CRIF中華徵信所調查發現，台灣2,301家公開發行公司前四月總營收較2019年衰退6.76％，多達29大產業前四月營收都呈現衰退趨勢，尤其以內需產業受創最為嚴重，建議企業應持續強化内部信用風險的管理能力，與全球產業供應鏈密切接軌的台灣企業更應加速落實供應商風險管理機制。

CRIF中華徵信所分析2,301家公開發行公司（包括上市、上櫃、興櫃、公開發行公司，但不含存託憑證）前4月營收發現，2,301家公司總營收成長較2019年衰退6.76％，在35大類產業中有多達29個產業呈現營收下滑，且由於台灣限制外國人入境以及民眾減少外出等因素，觀光事業的營收高居衰退產業榜首。

不過在維持營收正成長的六個產業中，包括半導體業、電子零組件業、資訊服務業、汽車工業等都維持正成長，甚至成長幅度達21.97％之多。

整體電子製造產業雖然在疫情中表現相對突出，且電子產業旺季將至，不過CRIF中華徵信所提醒，在美中貿易戰持續升溫的情況下，國際產業鏈的變數仍然不少 ，高度接軌國際產業供應鏈的台灣企業可能會因產業鏈重整或移轉而遭受波及，建議台灣企業持續強化內部信用風險的管理能力，並且更審慎評估國內外合作夥伴的經營穩健程度與信用風險，給予的信用額度更須視情況適時調整，避免因為各國封城、封關、限制邊境進出等措施，而影響自身企業營運。