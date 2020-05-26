6月1日開放口罩內外銷 沈榮津：廠商露出笑容

經濟部長沈榮津今（26）日表示，6月1日起口罩將解除出口禁令，國內徵用比率下降至日產量800萬，口罩廠依照過去生產比例徵用數量，每周繳交至衛福部指定交貨地點，剩餘產能則可供國內及國外販售。

沈榮津指出，會中廠商聽到可以開放內外銷，均露出笑容，認為政府現在開放的時間點正好，對於接單生產非常好；不過，沈也強調，希望業者不論內銷外銷，都要做好品質管控，才不會傷害MIT的品牌形象。

沈榮津說，依照口罩實名制購買的仍以一片5塊銷售，至於業者回歸市場內銷、外銷的價格則可全權自訂。

沈榮津說明，這禮拜仍維持在日產2,000萬片的口罩產能，由於國內疫情趨緩，民眾依循口罩實名制購買的需求逐漸下降至1,200萬片、1,000萬片，甚至800萬片；也因此，經濟部與口罩業者召開協調會議，維持每日800萬片徵用量，剩餘開放內外銷。

不過，沈榮津表示，指揮中心有下但書，萬一國內的口罩庫存數量低於1億片的水平時，將會提高日產800萬片至日產1,200萬片。