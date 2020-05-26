對中國開鍘！美國再祭華為禁令，為何台灣應該要緊張？

美國再度對華為開鍘，祭出新禁令；但中國並未坐以待斃，正在加速「去美化」。一旦中國成功扶植自身科技鏈，下一步是否會「去台化」？

台積電5月15日宣布赴美國亞利桑那州設廠之後，當晚美國商務部再度「開鍘」，頒布最新的華為禁令，要求使用美國技術、設備的半導體業者若要供貨給華為，必須先取得美國政府許可；此消息一出，再次震撼全球。

根據禁令內容指出，美國商務部將修改規定，進一步限制華為使用美國技術、軟體，進行半導體設計、製造，以維護美國國家安全。

同時，要求採用源自美國商業控制清單（Commerce Control List, CCL）中的技術、軟體、設備；或是依照這些設計規格而生產製造的晶片，想供貨給華為，都必須要取得許可。

也因此，市場熱議，儘管華為是台積電的第二大客戶，但迫於現實，台積電也必須選邊站，傳出不再接華為的新訂單。美國再祭華為禁令，已讓全球科技供應鏈雞飛狗跳，衝擊勢必再擴大。

另一方面，雖說再度升級禁令，但美國商務部同時也宣布再次展延對華為的臨時通用許可（展延90天），而且很可能是最後一次展延。此一展延，是為了讓使用華為商品的美國自家人，能有因應時間，甚至趁機「跳槽」、改用別家商品。

在這段展延期間，華為必須繼續維護與支援美國既有的網路、設備、手機等（特別是對農村地區）。

究竟，美國再對華為祭出禁令，背後有何戰略目的？

「川普就是要拖慢中國科技的發展速度！」安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，美國此舉最主要的還是限制中國科技發展與成長速度，但不能否認的是，中國仍是一個相當大的市場，是許多美國企業的大買家。

所以，這些禁令，看似要讓華為斷炊，卻同時又有一些例外（像是再度展延），實際目的還是以限制技術發展為主，讓中國科技發展窒礙難行，但又不會影響美國企業。

中美角力持續惡化，加快了中國「去美化」的速度。中國逐漸轉向亞洲供應鏈尋求解決方案；而台灣，也因而受惠，享受到去美化的優勢。

鍾安綾指出，中美貿易戰勢必會持續下去，不會在短期內結束。對於中國而言，降低對美國的依賴度勢將成為國家目標，這對亞洲供應鏈是一個正向的事情；而這個正向效益，又會率先體現在半導體產業上面。

怎麼說？原來美國在半導體產業中，有兩個獨占領域，分別是半導體設備和電子設計自動化（EDA）工具。

這兩項是自製IC晶片很重要的關鍵，中國如果要去美化，勢將要從這兩個領域下手，無論是自行研發，或是從亞洲供應鏈中找供應商。

「說明白一點，美國禁令主要就是打擊華為、海思的晶片設計。那當海思晶片無法出貨，要怎麼補上這個缺口？一是直接買晶片，二是找其他IC設計公司幫忙開發。」鍾安綾說。

所以，台灣的IC設計公司，矽智財（IP）設計公司，以及客製化晶片（ASIC）服務商，都會是中美貿易戰的受惠者，因為他們的產品正是中國目前最缺乏的資源。

鍾安綾指出，其餘關鍵零組件如光通訊、RF天線等也會因此受惠，因為技術含量高，而目前中國的技術還不算最領先。

台灣該思考，如何讓半導體供應鏈繼續跑贏中國？

中國轉向亞洲供應鏈，雖讓台灣享受到去美化的優勢，並加深台灣在亞洲供應鏈的重要性。但禍福相倚，台灣必須更重視「去台化」的威脅。

「中國未來一定會扶植自己的供應鏈，這是不會改變的事情。」鍾安綾說，雖然短中期中國半導體技術、發展還無法超過台灣，尚未有太大的威脅性。但不能否認的是，中國在美國不斷打壓的情況下，一定會更想方設法的實現半導體自製的目標。

那麼，中國何時會扶植出完全自給自足的半導體供應鏈？很難預估。但台灣科技業界不能再忽視這議題，應該思考如何繼續跑贏中國。

（作者／ 侯冠州 本文出自2020.05.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）