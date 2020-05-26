快訊

68歲洪金寶暴瘦模樣曝光 網驚「比70歲譚詠麟老」

雙層公寓的木村花之死：又殺一人的「日本誹謗中傷」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對中國開鍘！美國再祭華為禁令，為何台灣應該要緊張？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
美國出重拳獵殺華為，台封測廠恐遭波及。（路透）
美國出重拳獵殺華為，台封測廠恐遭波及。（路透）

美國再度對華為開鍘，祭出新禁令；但中國並未坐以待斃，正在加速「去美化」。一旦中國成功扶植自身科技鏈，下一步是否會「去台化」？

台積電5月15日宣布赴美國亞利桑那州設廠之後，當晚美國商務部再度「開鍘」，頒布最新的華為禁令，要求使用美國技術、設備的半導體業者若要供貨給華為，必須先取得美國政府許可；此消息一出，再次震撼全球。

根據禁令內容指出，美國商務部將修改規定，進一步限制華為使用美國技術、軟體，進行半導體設計、製造，以維護美國國家安全。

同時，要求採用源自美國商業控制清單（Commerce Control List, CCL）中的技術、軟體、設備；或是依照這些設計規格而生產製造的晶片，想供貨給華為，都必須要取得許可。

也因此，市場熱議，儘管華為是台積電的第二大客戶，但迫於現實，台積電也必須選邊站，傳出不再接華為的新訂單。美國再祭華為禁令，已讓全球科技供應鏈雞飛狗跳，衝擊勢必再擴大。

另一方面，雖說再度升級禁令，但美國商務部同時也宣布再次展延對華為的臨時通用許可（展延90天），而且很可能是最後一次展延。此一展延，是為了讓使用華為商品的美國自家人，能有因應時間，甚至趁機「跳槽」、改用別家商品。

在這段展延期間，華為必須繼續維護與支援美國既有的網路、設備、手機等（特別是對農村地區）。

台灣IC／IP設計受惠於中美貿易戰

究竟，美國再對華為祭出禁令，背後有何戰略目的？

川普就是要拖慢中國科技的發展速度！」安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，美國此舉最主要的還是限制中國科技發展與成長速度，但不能否認的是，中國仍是一個相當大的市場，是許多美國企業的大買家。

所以，這些禁令，看似要讓華為斷炊，卻同時又有一些例外（像是再度展延），實際目的還是以限制技術發展為主，讓中國科技發展窒礙難行，但又不會影響美國企業。

中美角力持續惡化，加快了中國「去美化」的速度。中國逐漸轉向亞洲供應鏈尋求解決方案；而台灣，也因而受惠，享受到去美化的優勢。

鍾安綾指出，中美貿易戰勢必會持續下去，不會在短期內結束。對於中國而言，降低對美國的依賴度勢將成為國家目標，這對亞洲供應鏈是一個正向的事情；而這個正向效益，又會率先體現在半導體產業上面。

怎麼說？原來美國在半導體產業中，有兩個獨占領域，分別是半導體設備和電子設計自動化（EDA）工具。

這兩項是自製IC晶片很重要的關鍵，中國如果要去美化，勢將要從這兩個領域下手，無論是自行研發，或是從亞洲供應鏈中找供應商。

「說明白一點，美國禁令主要就是打擊華為、海思的晶片設計。那當海思晶片無法出貨，要怎麼補上這個缺口？一是直接買晶片，二是找其他IC設計公司幫忙開發。」鍾安綾說。

所以，台灣的IC設計公司，矽智財（IP）設計公司，以及客製化晶片（ASIC）服務商，都會是中美貿易戰的受惠者，因為他們的產品正是中國目前最缺乏的資源。

鍾安綾指出，其餘關鍵零組件如光通訊、RF天線等也會因此受惠，因為技術含量高，而目前中國的技術還不算最領先。

台灣該思考，如何讓半導體供應鏈繼續跑贏中國？

中國轉向亞洲供應鏈，雖讓台灣享受到去美化的優勢，並加深台灣在亞洲供應鏈的重要性。但禍福相倚，台灣必須更重視「去台化」的威脅。

「中國未來一定會扶植自己的供應鏈，這是不會改變的事情。」鍾安綾說，雖然短中期中國半導體技術、發展還無法超過台灣，尚未有太大的威脅性。但不能否認的是，中國在美國不斷打壓的情況下，一定會更想方設法的實現半導體自製的目標。

那麼，中國何時會扶植出完全自給自足的半導體供應鏈？很難預估。但台灣科技業界不能再忽視這議題，應該思考如何繼續跑贏中國。

（作者／ 侯冠州 本文出自2020.05.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

半導體 台積電 川普 華為 貿易戰

相關新聞

「短期不可能」台經院院長：我無法取代香港金融地位

港版國安法將在本周四表決，經濟界關注台灣能否取代香港成為金融中心，對此，台經院院長張建一昨天表示，「短期不可能。」過去香港在貿易、稅與金融商品上的自由度比台灣開放太多，但成為籌資中心是有機會的。

消費信心回籠 7成零售業看好下半年景氣

國內第一季經濟成長率雖下修到百分之一點五四，但零確診天數增加，消費信心漸回籠，餐飲、零售等「慘業」開始回魂。台經院表示，...

對中國開鍘！美國再祭華為禁令，為何台灣應該要緊張？

美國再度對華為開鍘，祭出新禁令；但中國並未坐以待斃，正在加速「去美化」。一旦中國成功扶植自身科技鏈，下一步是否會「去台化」？ 台積電5月15日宣布赴美國亞利桑那州設廠之後，當晚美國商務部再度「開鍘」，頒布最新的華為禁令，要求使用美國技術、設備的半導體業者若要供貨給華為，必須先取得美國政府許可；此消息一出，再次震撼全球。

4月餐飲、零售營業額劇減 金融海嘯來最慘

經濟部統計處昨（25）日發布4月批發零售餐飲營業額。其中，4月餐飲業營業額479億元，為近五年半的最低值，年減22.8%...

工業生產指數 同期新高

經濟部統計處昨（25）日發布4月工業生產指數107.30，受惠遠距辦公商機，以及半導體接單強旺，指數創歷年同月新高，年增...

2.2萬人放無薪假 製造業淪重災區

勞動部昨（25）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施無薪假家數來到1,285家，為史上最高；人數衝破2.2萬人關卡...

疫情趨緩…旅宿回溫 無薪假人數逆勢減少

勞動部昨日發布最新減班休息（無薪假）統計，實施無薪假事業單位一二八五家、人數達二二五○○人，人數和家數仍較上周增加。其中...

餐飲4月營收 減幅史上最大

新冠肺炎重創三大「慘業」，經濟部昨公布四月批發、零售、餐飲營業額，三產業四月單月蒸發九八三億元，其中餐飲業年減逾兩成，創...

史上最大跌幅！4月餐飲業營業額479億元 年減22.8%

經濟部統計處今（25）日發布4月批發零售餐飲營業額。其中，4月餐飲業營業額479億元，年減22.8%，為史上最大跌幅；4...

托育津貼受青睞 地方也有補助

勞工挑工作，除了薪資，企業福利也是重要考量，最好能就近解決托育問題，對雙薪家庭尤其具有吸引力。勞動部補助企業設置哺（集）乳室及托兒設施或措施以來，企業申請最踴躍的是托兒津貼，也就是雇主針對員工子女送托在托兒服務機構，給予托兒津貼者，「有些勞工求職時，還會先打聽是不是有托育津貼？」

法人：油價回年初價位 機率相對低

全球經濟逐步解封、主要產油國開始履行減產協議，加上原油庫存所有下滑等，推升油價連續三周大漲，西德州近月原油期貨價格上漲15.26%，攀升至三月初以來高點價位。

台經院景氣動向調查：製造、營建業連4跌 服務業轉上揚

台經院今日公布最新景氣動向調查顯示，4月製造業與營建業營業氣候測驗點下滑，已連續四個月下跌，而服務業營業氣候測驗點則已轉...

熱門新聞

振興券、國旅補助7月齊發 台經院：可支撐下半年經濟

口罩擬提早解禁 華新：國外客戶頻詢問盼快打世界盃

花1千換3千振興券 國民黨諷：政府在賣遊樂場代幣？

國鼎研發中新藥用於新冠肺炎治療 獲準美臨床二期收案

無薪假人數繼續衝高「旅宿業反而回溫」 業者曝現況

【重磅快評】耽誤救急的振興券 依然有馬英九影子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。