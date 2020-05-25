疫情重創 零售業營業額創11年多以來最大減幅

新冠肺炎疫情衝擊國內三大「慘業」，經濟部統計處今公布4月批發、零售、餐飲營業額，三產業4月單月蒸發983億元，其中餐飲業創下20年來最大減幅，百貨公司、免稅店、服飾等零售持續損失慘重，零售業則創下11年多以來最大減幅。

據經濟部統計，零售業4月營業額2778億元，年減10.2%，是11年多以來最大減幅，主要是受到疫情擴大蔓延，我國在3月下旬限制非本國籍人士入境，加上4月實施社交距離等防疫規範，觀光及消費人潮進一步下滑，其中百貨公司年減22.1%，免稅店等其他綜合商品零售業年減達42.3%，服飾零售也年減25%，家用器具用品年減26%，受到影響最大；且受到國際油價大跌影響，燃料零售年減39.9%，汽機車零售年減4.2%，唯有超市、量販店、電子購物營業額創歷年同期新高。

經濟部統計處副處長王淑娟表示，零售業營業額衰退幅度比預期來得大，主要是四因素：第一，防疫措施升級，三月沒有全面實施社交距離，但是四月開始防疫措施升級，加上外籍人士不能進入國內是三月下旬開始，四月效果較明顯，疫情升溫也使民眾不敢出門消費；第二，汽車買氣降溫，四月汽機車銷售減少；第三，三月下旬有民生物資爆買潮，例如食品與衛生紙囤貨潮，四月之後物資補充充分，爆買潮消退，超市、量販業營業額減少；第四，汽柴油價格大幅下跌，四月國際原油比去年同期大幅下跌到近十年來的低點，影響到燃料零售營業額。

針對五月零售業情況，王淑娟表示，五月隨著零確診天數增加防疫措施逐漸鬆綁，國內購物與消費活動回到常軌，汽機車買氣降溫則比較不確定，但國內汽柴油價格慢慢回升，展望五月將上述因素考慮進去，預估五月零售業營業額減幅會比四月有所收斂。

餐飲業4月營業額479億元，是103年12月以來最低金額，年減幅度22.8%，也是此統計開始調查、20年來最大減幅。其中餐館業389億元、年減23%，主要是全球疫情升溫，國內維持社交距離及人流管制，聚餐宴會活動受限，但部分業者強化外送服務及促銷，減緩負面衝擊；外燴及團膳也受疫情影響，分別年減16.6%、32.3%。

針對5月份展望，王淑娟表示，餐飲業每到5月份本來就會有母親節聚餐需求，業者自己認為，五月營收會比四月增加，但若跟去年同期比，去年是聚餐消費活動是正常水準，今年五月是不能回到正常水準，但若只跟四月比衝擊力道會縮小。

批發業則從3月的正成長，4月轉為負成長，營業額8239億元，年減1%，主要受到全球疫情升溫需求銳減，國際原物料價格重挫及運輸受阻影響。