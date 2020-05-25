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史上最大跌幅！4月餐飲業營業額479億元 年減22.8%

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導
4月餐飲業營業額479億元，年減22.8%，為史上最大跌幅；4月零售業營業額2,778億元，年減10.2%，也是金融海嘯以來最大跌幅。4月批發業營業額8,239億元，年減1%。圖／經濟部提供
4月餐飲業營業額479億元，年減22.8%，為史上最大跌幅；4月零售業營業額2,778億元，年減10.2%，也是金融海嘯以來最大跌幅。4月批發業營業額8,239億元，年減1%。圖／經濟部提供

經濟部統計處今（25）日發布4月批發零售餐飲營業額。其中，4月餐飲業營業額479億元，年減22.8%，為史上最大跌幅；4月零售業營業額2,778億元，年減10.2%，也是金融海嘯以來最大跌幅。不過，批發業則僅小幅年減1%，主因受惠筆電等資料願端應用設備需求挹注。

統計處預估，5月餐飲業年減18%至15%。零售業年減8.5%至年減5.5%。批發業年減4%至年減1%。

統計處說明，4月餐飲業營業額479億元，年減22.8%，為開辦本項調查以來最大減幅，其中餐館業年減23%，主因全球疫情持續升溫，國內實施社交距離及人流管制等防疫規範，聚餐宴會活動明顯受限，惟部分業者強化外送服務及促銷，減緩負面衝擊；飲料店業及外燴團膳承包業亦受疫情影響，分別年減16.6%、32.3%。

4月零售業營業額為2,778億元，年減10.2%，剔除春節因素後，為2009年以來最大減幅，主因全球疫情擴大蔓延，我國亦在3月下旬起限制非本國籍人士入境，加上4月開始實施社交距離等防疫規範，觀光及消費人潮進一步下滑，其中百貨公司年減22.1%、其他綜合商品零售業（包括免稅店等）年減42.3%、布疋及服飾品零售業年減25%、家用器具及用品零售業年減26%，所受影響最大。

燃料零售業亦因油價大跌而年減39.9%；汽機車零售業則因去年部分新車熱銷基期較高，加上電動機車銷量減少，年減4.2%；惟部分業者反因疫情而逆勢成長，超市、量販店、電子購物及郵購業分別年增14.9%、6.1%及19.1%，三者營業額皆創歷年同月新高。

4月批發業營業額為8,239億元，年減1%，主因全球疫情升溫，需求銳減，國際原物料價格重挫及運輸受阻所致，其中建材、布疋服飾品及化學材料批發業分別年減12.8%、33.9%及6.0%；食品飲料及菸草批發業則因水產品及菸酒銷售減少，年減4.9%；機械器具批發業年增10.7%，主因筆電、資料中心等遠端應用需求挹注，帶動相關設備及零組件銷售增溫所致。

零售業 餐飲業

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