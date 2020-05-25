國際海洋 搶下海龍風電地質鑽探合約

台灣海事測量新進展，國際海洋今（25）日宣布與國際知名地質測量公司 Fugro合作，將共同執行海龍離岸風電計畫的地質鑽探工程，並成立在台合資公司，引進最新海事測量技術。

國際海洋將透過地質鑽探船，於海龍二號和海龍三號風場執行鑽探取樣，進行海底地層組成及地質特性之分析，以利風場後續的施工規劃。不只考驗鑽探團隊的設備技術與效率，更講究數據的輸出品質與分析。

這次海龍合約的亮點是兩艘大型工作船，一艘是國際海洋提前布局,年初引進台灣的動態定位系統工作船，可根據工作時的海流進行動態調整，快速進行定位作業，以協助鑽探團隊取得最精準的資料；另一艘則是合作夥伴 Fugro 旗下的專門地質鑽探船，補足國內專業大型船的缺口。

國際海洋與 Fugro 自2018年起，多次共同執行台灣風場地質鑽探調查，不僅促成更多大型船隻和設備在地化，更帶入國際海事測量的最新技術及品質標準。

國際海洋總經理蔡明格說：「台灣正在逐步發展海上地質鑽探技術，我們希望進一步優化作業規格與品質控管，讓台灣的測量實力比照一線國際大廠。很慶幸有各大開發商的支持，也感謝此次海龍離岸風電計畫給予我們機會，讓國際海洋能全力投注在資產、人才培訓和技術轉移」。

海龍離岸風電計畫 EPCI 總監岳慕駒（Felipe Montero）表示：「我們非常高興與國際海洋簽訂地質鑽探合約，執行海龍風場地質探勘工程，此亦彰顯我們致力於本土供應鏈發展的承諾。台灣對於發展離岸風電的國產化極具企圖心，能對此項里程碑作出貢獻，海龍十分引以為傲。我們將持續與在地專業廠商合作，深耕國產化供應鏈，同時探索更多支持國產化政策的機會。」